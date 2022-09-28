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傅政華、孫力軍2虎20大前判終身監禁 BBC：權鬥加劇

中國新聞組／北京28日電
公安部前副部長孫力軍被判處死緩。(Getty Images)
公安部前副部長孫力軍被判處死緩。(Getty Images)

20大前夕，中國兩名前政法系統高官被判處終身監禁。中國前司法部長傅政華和公安部前副部長孫力軍都被判處死緩，判決明確兩人必須終身監禁，不得在改為無期徒刑後減刑和假釋。有學者表示，這個判決結果反映黨內權力鬥爭加劇，習近平意圖給潛在的政治對手釋放一些信號，讓他們不敢輕舉妄動。

BBC中文網報導，傅政華22日因受賄罪和徇私枉法罪被判處死刑，緩期二年執行，沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

前司法部長傅政華被判處死緩。(Getty Images)
前司法部長傅政華被判處死緩。(Getty Images)

公安部原副部長孫力軍一案23日也宣判，孫力軍因受賄罪和非法持有槍支罪被死刑，緩期二年執行，沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

據報導，現居美國的中國維權律師、北京大學法律博士滕彪表示，這個判決結果顯示，傅政華和孫力軍沒有可能再出獄。

滕彪認為，中國的貪腐是體制性的、全局性的、普遍性的，抓誰、判誰是一種政治鬥爭的需要，也是清除政治對手的需要。

2013年，傅政華開始擔任中國公安部副部長。他在任期間，2015年，中國開展「709」律師抓捕行動，大批人權律師和維權人士被捕獲刑。

在擔任公安部副部長前，孫力軍曾擔任前中央政法委書記孟建柱的秘書，還曾任公安部辦公廳副主任、國內安全保衛局局長。

滕彪認為，在20大前夕審判傅政華和孫力軍，反映黨內權力鬥爭加劇，習近平意圖給潛在的政治對手釋放一些信號，讓他們不敢輕舉妄動。

值得注意的是，傅政華和孫力軍早前被雙開時，官方通報的措辭都十分嚴厲。通報稱，傅政華完全背棄理想信念，從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則，毫無「四個意識」，背離「兩個維護」，政治野心極度膨脹，危害黨的集中統一，妄議黨中央大政方針。

滕彪認為，從這些表述可以看出中國對高官的審判完全是政治壓倒法律，「這種話術就是強調對習近平個人的完全馴服和完全忠誠，不能有任何懷疑和反對，這是他想要達到的效果。」

報導指出，中國獨立政治學者陳道銀早前表示，官方在對傅政華通報中的「危害黨的集中統一」，以及對孫力軍通報中的「危害政治安全」意味著他們可能有反對領導人習近平。

陳道銀說：「『黨的集中統一』和『政治安全』是習上台以來最為重視的，」

20大將在10月16日召開。(Getty Images)
20大將在10月16日召開。(Getty Images)

公安 習近平 20大

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