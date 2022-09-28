20大維穩 公安「百日行動」抓143萬人

除嚴打各類犯罪活動，中國也透過提高街頭見警率來確保各地治安。圖為北京東單一處路口。(記者林則宏／攝影)

為確保中共20大 順利召開，中國公安 部於今年6月25日起展開「百日行動」。公安部治安管理局長仇保利表示，「百日行動」迄今共破獲刑事案件64萬餘起，抓獲違法犯罪嫌疑人143萬多人。仇保利說，百日行動打出了警威、震懾了犯罪、守護了民安，「為黨的20大安保維穩工作奠定了堅實基礎」。

中國公安部昨在北京召開主題為「喜迎20大、忠誠保平安」記者會。兼任公安部「百日行動」辦公室主任的仇保利指，這次百日行動得到各省區市和兵團黨政「一把手」重視關心，提出明確工作要求，許多市縣黨委和政府「一把手」也都直接參與行動。

除宣揚百日逮捕逾百萬人的治安整治成果，根據公安部新聞稿，仇保利稱，自中共18大以來，公安部就嚴打嚴防各類突出違法犯罪活動，使得中國的刑事案件總量自2015年起就進入「下降通道」。2021年刑事案件立案數比2015年下降29.9%，今年1至8月年比又下降13.1%。

此外，殺人、傷害、強姦、搶劫、放火、爆炸、綁架、劫持等八類主要刑事案件也長期處於下降趨勢，今年1至8月較去年同期減少7.8%。

中國公安部發言人張明表示，中共20大召開在即，又逢「十一」長假。公安部將提前部署全中國公安，從嚴從實從細抓好維護安全穩定各項措施落實，確保「十一」期間社會穩定。