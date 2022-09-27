湖南2女穿和服用餐 遭「愛國」大媽持棍逼脫衣

湖南湘西有兩人穿著和服用餐，遭一名大媽持長棍上前，要求兩人立刻脫衣，視頻在網路傳開。（視頻截圖）

中國近年官方大肆宣揚「愛國心」，廣大網友、民眾也跟著照做，然而這樣的風氣卻逐漸變調。去年男星張哲瀚就因被挖出曾到日本 神社拍照等行為，被控「親日」慘遭封殺；近日網路上更有一則短片，顯示湖南湘西有兩人穿著和服用餐，卻遭一名大媽持長棍上前，要求兩人立刻脫衣。

「觀察者壹號」報導，近日網上瘋傳一段11秒的短視頻，顯示上周在湖南湘西，有兩名客人穿著和服進入某餐廳用餐。沒想到此舉引起臨坐一名大媽不滿，拿著一根長棍上前就要求兩人立即脫掉和服，情緒激動，大有一言不合就要用棍子打人的架勢。

服務員趕緊上前勸阻，同時似乎有人對大媽說「穿和服的是留學生 」，但是大媽不管對方身分，直呼：「我不管你是哪裡留學過來的，妳穿這個衣服我就是不贊同，妳要把這個衣服脫掉。」一名穿著和服的客人忍無可忍，出言嗆大媽：「妳的手機 也不要用了，妳手機裡面的東西都是日本的。」視頻到此為止，網友則議論紛紛。

有網友認為，大媽的確具有「愛國心」，但是行為過激，還有人提醒，大媽干涉他人、無理取鬧的行為，可以被控擾亂公共場所秩序、涉嫌尋釁滋事。但也有人贊同大媽的做法，還提到月前在蘇州發生的女子穿和服拍照被捕事件。