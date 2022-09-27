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鄭州情侶相戀3年打算結婚 女友經檢查「竟是男人」

中國新聞組／北京27日電
中國一對情侶交往3年打算結婚，最後竟發現女友「是男人」。(示意圖／取材自pixabay）
中國一對情侶交往3年打算結婚，最後竟發現女友「是男人」。(示意圖／取材自pixabay）

鄭州大學附屬鄭州中心醫院微信公眾號出現一則消息，在網上掀起討論。嘟嘟和阿良是一對在一起三年的情侶，正在籌備他們的婚禮，但就在兩人準備開心去領結婚證時，經檢查才發現嘟嘟竟然是個男兒身，讓全家都難以接受。

極目新聞報導，鄭州大學附屬鄭州中心醫院胃腸、疝與腹壁外科門診來了一位病患，26歲的嘟嘟一頭披肩秀髮，身材玲瓏有致，皮膚白皙細膩，舉手投足間盡顯女性魅力。某天嘟嘟發現自己左腹有個鵪鶉蛋大小的腫塊，有的時候還很疼，以為是別人口中的「疝氣」，找到胃腸、疝與腹壁外科主任高磊進行診治，初步診斷為左側腹股溝嵌頓疝。

經過系統檢查，發現嘟嘟的性激素六項結果有異常，婦科一病區主任田曉娜和婦產科門診主任楊小風協同會診後，診斷嘟嘟雖然外觀看起來是女性，卻從未來過月經，乳腺發育不良，陰毛稀少，陰道為盲端，子宮及輸卵管缺失，被確診為雄激素不敏感綜合症，也就是說，嘟嘟是男性假兩性畸形，是一個「男人」。

這個消息對嘟嘟的男友阿良來說相當衝擊，內心五味雜陳，相戀多年的女友竟然是「男性」。

據報導，「雄激素不敏感綜合症」是一種較罕見的先天性性發育異常疾病，由於雄激素受體基因突變導致，通常傳男不傳女。這類人有女性的外形特徵，有乳房發育、有陰道，但沒有月經和生育能力。

根據目前兩性畸形診療指南，像嘟嘟這類性腺發育不良的患者和腹腔內性腺的部分雄激素不敏感患者，罹患精原細胞惡性腫瘤的可能性非常大，建議切除。醫師便為嘟嘟做雙側性腺切除術，術中切出來了兩個腫塊的東西，就是一直隱隱作痛的「未發育成熟的睪丸」。

手術後的嘟嘟痊癒出院，而她與男友的感情如初，生活也都相當正常。

鄭州 手術 微信

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