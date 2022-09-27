抹黑文化自信?「隱入塵煙」突院線提前下線、全網下架

電影「隱入塵煙」傳出在中國下架的消息。(取材自微博)

「『隱入塵煙』真的隱入塵煙了！」一部反映中國西北底層民眾生存的電影 「隱入塵煙」在突破上億元人民幣(約逾1399萬美元)票房後，被院線提前下線、網上平台也下架。由於該片日前被質疑迎合「洋大人」、不符合「文化自信」主旋律，網友酸官方下架影片出現反效果，讓該片「直接封神」。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，今年7月8日，一部多次遭遇撤檔的中國現實題材影片「隱入塵煙」，終於獲得文化部門批准放映。這部僅花費了約200萬元的小成本電影，卻在上線60天內，創造了破億元票房的驚人紀錄。

電影原定9月30日下檔，卻在網路密鑰尚未到期時卻被院線提前下片，影視平台優酷網、愛奇藝、騰訊視頻也跟進平台也跟進下架。

由於該片內容涉及大齡未婚、生理缺陷、糧食欠款、老房拆遷等多種現實社會議題。影片除了女演員海清外，男主角馬有鐵的扮演者武仁林和其他群眾演員都是農民，服化道也貼近西北農村。連人民網也表揚道，影片描摹底層勞動人民的生活現實，呼喚著人們內心對美德的敬意。

雖然該片未涉及政治，但還是引發質疑該片「抹黑社會主義新農村」、「全面否定黨的扶貧工作」，亦有人批評以該片以中國貧窮落後題材來迎合西方「洋大人」的喜好。

中國智庫昆侖策研究院高級研究員鄭晏石日前便發文聲討，稱該片別有用心，「在我們即將召開的黨的代表大會前反覆炒作」，他並質問審查部門「這部如此糟糕污濁的片子你們怎麽審查的？」

自媒體「藍莓影評」指出，作為一部農村主題的小眾文藝片，「隱入塵煙」的票房走勢與其他同類影片一樣慘淡，上映首日票房只有34.9萬元。

第一輪密鑰延期之後，由於自媒體、短視頻平台的宣傳，「隱入塵煙」開始憑藉口碑逆襲，僅8月31日單日創下600多萬元票房，並連續多日蟬聯影院單日票房冠軍。