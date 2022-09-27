防疫人員把大米傾倒垃圾桶 黑龍江佳木斯究責

視頻顯示，一名防疫工作人員將整袋大米割開後傾倒入垃圾桶，旁邊有人稱，「外面來的東西全部銷毀，全部扔掉。」(視頻截圖)

日前網路流傳視頻顯示，一名防疫 工作人員將整袋大米割開後傾倒入垃圾桶，旁邊有人稱，「外面來的東西全部銷毀，全部扔掉。」視頻中，防疫工作人員還手提一袋雞蛋 直接在地上搗碎。針對防疫工作人員傾倒大米事件，黑龍江省佳木斯市郊區通報稱，已嚴肅批評教育涉事工作人員，並對相關領導啟動追責問責程序。

來源：YouTube

界面新聞報導，據「佳木斯郊區微發布」微信公眾號消息，2022年9月26日，黑龍江省佳木斯市郊區疫情 防控指揮部發布「關於紅旗街道社區防疫工作人員傾倒大米的情況通報」（簡稱「通報」）。

「通報」稱，9月25日，網上傳播防疫工作人員傾倒大米。經調查核實，紅旗街道社區工作人員發現有居民未按防控要求私自轉送大米和雞蛋，認為外來物資有傳播病毒的風險，出於提醒居民安全防疫的目的，將大米丟進垃圾桶，將雞蛋搗碎，並拍攝視頻。

「通報」表示，目前，已對涉事工作人員進行嚴肅批評教育，對相關領導啟動追責問責程序，「我們將舉一反三，認真整改，特別是強化對一線防疫工作人員專業防疫知識技能培訓，嚴格執行國家相關防疫政策，堅決打贏疫情阻擊戰、殲滅戰。」

對此，不少網友表示，「防疫是個框，啥都能往裡裝」、「浪費糧食可恥」、「這些人好大的官威啊」、「糟踐大米這事突破了民族感情和民族道德的底線」、「 那麽一袋大米說倒掉就倒掉，作為老百姓，除了氣憤，還感到屈辱」。

另外，佳木斯市衛健委副主任陳宏偉26日在疫情防控新聞發布會上通報，9月25日0—24時，佳木斯市新增本土確診病例13例，其中集中隔離發現5例、居家隔離醫學觀察發現8例；新增本土無癥狀感染者65例，其中集中隔離發現29例，居家隔離醫學觀察發現33例，高風險區篩查發現2例，閉環管理重點人群篩查發現1例。