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招聘廣告 連寫11句要求「膚白貌美大長腿」 長沙公司解釋挨轟

中國新聞組／北京26日電
湖南長沙一間公司的招聘廣告近日引起熱議，廣告中列明求職者必須是「膚白貌美」。（取材自九派新聞）
湖南長沙一間公司的招聘廣告近日引起熱議，廣告中列明求職者必須是「膚白貌美」。（取材自九派新聞）

湖南長沙一間公司的招聘廣告近日引起熱議，廣告中列明求職者必須是「膚白貌美大長腿」，而且還足足打了11句強調。

來源：YouTube

香港01報導，事件於網上發酵，該公司職員其後解釋是行政人員覺得好玩所以亂打，不過如同火上加油，更加惹來網民不滿，批評「爆出來就是打著玩的，沒爆出來就是嚴肅的招聘要求」、「這個公司看起來不太正經」、「給老闆找包養小秘（工作時是秘書，實際是老闆情婦）」。

該則於網上廣傳的招聘廣告顯示，涉事公司想聘請能協助處理網路招聘事宜、整理績效報表等工作的員工，只看上半部分會覺得是正常的招聘廣告，不過下半部分的入職要求卻讓人嘩然。

公司除了要求求職者年齡為18至25歲，也要「形象氣質佳」，還打了11句「膚白貌美大長腿」，給人非常重視員工身材的印象。該公司員工事後解釋，「這個是他們當時亂打的吧，應該是行政寫著好玩的吧，我當時是複製過來的」，澄清指正常招聘時沒有相關要求。

網民一面倒批評該間公司有問題，「這行政估計是個色狼？」、「長沙HR又奇葩到上熱搜了嗎？」、「膚白貌美大長腿，對公司有什麼實質性的意義嗎？公司應該要的，是盡職的、細緻的、有潛力的員工，而不是長得美的。能當上領導，應該不膚淺啊」、「也沒寫性別啊，有沒有可能是要求男的膚白貌美氣質佳捏」、「好玩？ 那怎麼不寫八塊腹肌，身高180，長得像劉德華呢？」、「招聘都是寫著玩？這麼不嚴謹？這公司還是別去，也沒大希望了」。

香港

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