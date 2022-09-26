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「潑墨女孩」父親 被指全身傷獄中亡 維權人士披露死訊被捕

中國新聞組／北京26日電
「潑墨女孩」董瑤瓊的父親董建彪，被指已於23日慘死在湖南茶陵監獄中。（取材自推特）
「潑墨女孩」董瑤瓊的父親董建彪，被指已於23日慘死在湖南茶陵監獄中。（取材自推特）

據湖南株州民主人士陳思明在推特上披露，「潑墨女孩」董瑤瓊的父親董建彪，已於23日慘死在湖南茶陵監獄中。陳思明在發出消息後不久即被國保帶走，目前與外界失聯。

由亞洲電台報導，陳思明消息指，董瑤瓊的堂哥來電講述，親屬接通知後，在停屍房看到董建彪遺體上全身有傷，肛門出血。當時國保稱遺體在五天之內火化。

一位董建彪的親屬表示，家人們質疑董建彪是非正常死亡，但董建彪之子、董瑤瓊的弟弟被國保和當地政府威逼下，在火化同意書上簽字，董建彪的遺體於24日被匆匆火化，當時董建彪家人上交手機後方可進入火葬場。

董建彪的骨灰盒24日晚送回家中，當局正逼迫家人們立即下葬，經家人交涉決定於27日安葬；但25日省級人員到場，下達指令必須在26日前完成。

通往董家的路口24日就已經被全部封鎖，閒雜人等不得進入，親屬進去也必須交出手機，不允許拍照。株洲地區除了陳思明被國保帶走失聯以外，還有多人也被控制，禁止前往董家弔唁。

流亡美國的709辯護律師陳建剛認為，就目前家屬透露的信息及官方急於毀屍滅跡的行徑，幾乎百分之百可以肯定董建彪為受到暴力後的非正常死亡。

出生於1967年的董建彪是一名礦工，「潑墨女孩」事件後一直為女兒冤情奔走，曾因女兒被強制送入精神病院與前妻發生矛盾，遂於2021年2月12日攜帶汽油，「威脅」要燒掉董母的房子，其後獲刑3年。

據悉，時年28歲的湖南株洲女子董瑤瓊於2018年7月4日，在上海海航大廈前通過推特直播向習近平畫像潑灑黑墨，並且公開譴責習近平的獨裁專制暴政，抗議當局對她實施「腦控」迫害。董瑤瓊隨後被當局送入株洲精神病院關押長達16個月，該事件引發海內外人權團體的廣泛批評。

在「潑墨事件」發生一年後的2020年1月，獲釋出院後的董瑤瓊外形及性情大變，董建彪向外透露董瑤瓊被關期間被餵藥；2020年5月20日，董瑤瓊第二次「被精神病」； 2021年1月底，董瑤瓊第三次被關入精神病院，近兩年的時間內，外界無從與其取得任何聯繫。

維權網指出，株洲維權人士陳思明多年堅持紀念六四，並因從事民主維權活動經常被當局抓捕。陳思明目前的境況亟需各界關注。

手機 習近平 推特

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