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20大前也打蒼蠅 3名逾70歲、退休8年貪官被查

記者陳言喬／綜合報導
三名70歲以上的貪官近日被查，圖為中國中紀委、國家監委大樓。（央視截圖）
三名70歲以上的貪官近日被查，圖為中國中紀委、國家監委大樓。（央視截圖）

中共20大之前加快清理貪腐大案，不僅打老虎也「打蒼蠅」，而且是退休八年的廳局級官員，最新通報是三名70歲以上的貪官被查。

「廉潔四川」近日發布消息，成都市政府原副秘書長、辦公廳原黨組成員蘭成璋被開除黨籍。蘭成璋長期在四川工作，今年70歲，他早於2014年1月退休，但被回溯追查了八年仍不放過。

蘭成璋曾在四川政法系統工作，曾是「老虎」四川省委副書記李春城下屬。通報指他受賄犯罪，不經批准擅自出境，利用職權在職工錄用方面違規為他人謀取利益；既要當官又要發財，違規從事營利活動；沉迷賭博，追求低級趣味；違規使用虛假身分證件；利用職務上的便利，為他人在項目承攬等方面謀取利益並收受財物，數額特別巨大。

另外，江蘇省紀委監委23日晚發布消息，江蘇交通控股有限公司原黨委書記張新實涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受江蘇省紀委監委紀律審查和監察調查。張新實今年已經71歲，曾任宿遷市市長、市委書記，他於2014年7月退休，在退休8年後被查。

重慶市紀委監委官網日前則通報，重慶糧食集團有限責任公司原黨委書記、董事長胡君烈涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受市紀委監委紀律審查和監察調查。胡君烈今年是72歲，也是退休8年後被查。

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