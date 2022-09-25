司儀被新郎邀吃喜宴 新娘拒付尾款：那桌菜2000多

司儀萬先生曝光自己與新人的聊天紀錄。（取材自九派新聞）

浙江寧波一位司儀主持完婚禮儀式後，被新郎盛情邀請吃喜宴，然而新娘事後認為，早前與司儀約定的服務中並不包含餐食，更以「一桌菜都比尾款貴」拒絕向司儀支付人民幣2140元（約300美元）的費用。

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香港 01引述九派新聞報導，司儀萬先生有十多年的婚慶主持經驗，雖曾遇到各種意外情況，但這次被新娘指責以及扣掉2000多元，從業這麼多年來第一次遇到這樣的情況，已經成為職業生涯的教訓。

萬先生說，「新人夫婦邀請我主持的時候，詢問過要不要準備飯菜。我們常年做這個，酒席已經吃膩了，就說不想打擾他們，不用訂飯。」但當日結束主持準備離開時，他與助理被新郎一把拉住，希望留下吃完飯再走。因新郎卻說「不吃就是不給面子」，萬先生便留下吃喜宴。

但到了翌日，萬先生向對方索要2140元尾款的時候，卻被新娘詢問「是不是吃婚禮上的酒席了」。 新娘表示，她並不清楚事情的經過，「但當時新郎喝了酒，腦子不清楚了，你不應該拒絕或者問我的意見嗎？」

新娘還稱，自己在敬酒期間無意間看到萬先生在埋頭吃，為此感到吃驚，「那桌酒席誰吃的誰買單，用尾款抵扣，差價也不用補，雙方兩清。」

網民氣憤表示，「辦不起婚禮可以不結」、「二婚別接他們兩的」、「這對新郎新娘，也太不講究了吧」「被邀請了難道還不是免費吃？以後誰要請我吃飯我難道還要問一句是不是免費嗎？」、「新郎請的，新娘扣的，演XX呢兩位，直接說主持鼻屎沒扣清直接剪錢得了」。

越牛新聞報導指出，萬先生說，在這期間新郎一直未發表回應。「確實是我們吃了人家的飯菜，但吃的時候還有賓客同桌。我以為新郎做出邀請時有權力做決定。」

網友們意見不一，有網友認為新娘的做法不夠大氣，新郎已開口邀請，就沒必要斤斤計較。也有網友認為，司儀應當支付就餐費或應拒絕就餐，新娘的做法情有可原。