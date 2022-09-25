網紅誇口砸1800萬抽乾高郵湖 惹議後改口「承包魚塘助農」

聲稱1800萬包下高郵湖抽乾水捕魚惹議，網紅「倪海杉」解釋，只是承包魚塘助農。（影片截圖）

在一場直播連麥中，網紅「倪海杉」表示，他花了人民幣1800萬元（約253萬美元）包下高郵湖，已經開始抽水，預計10月底將湖水抽乾。這個湖原本有2萬畝左右，其中4000畝是養殖區域，裡面有野生魚和價值1800萬的螃蟹，他準備將養殖區域的水抽到旁邊的非養殖區中，然後抓魚。此事引發網友熱議，「倪海杉」隨後發布影片澄清，「只是承包魚塘助農」。

影音來源：YouTube

北京 青年報報導，有網友表示，高郵湖有760平方公里，不可能將湖水抽乾；為抓魚抽乾高郵湖的行為違反環境保護法律；更有網友質疑，網紅為博流量做出此舉，是否涉嫌違法犯罪。

資料顯示，高郵湖水域總面積為760.67平方公里，僅次於太湖、洪澤湖，為江蘇省的第三大湖。高郵湖大閘蟹、高郵湖龍蝦是著名的品種之一，魚蝦的產量也很大。

有網友認為，「倪海杉」自稱花費1800萬包下的並非整個高郵湖，只是高郵湖的一角，私人承包的魚塘而已。

揚州市高郵市公安 局菱塘派出所一位民警表示，包下高郵湖不可能，「高郵湖是保護區，怎麼可能給他承包呢？」民警猜測，「倪海杉」包下的應該是私人承包的水庫。

香港 01報導，倪海杉表示，他們承包的只是其中的一個魚塘，有4000多畝，目的是為了助農，推薦高郵湖的大閘蟹。而事實上，魚塘每年都會抽乾水，約需時45天。

據悉，「倪海杉」為企業家，曾因多次善舉而受到關注，也曾發布多條視頻，表示自己花人民幣5萬元（約7025美元）包下寧波市一個村莊內的一個魚塘，把水抽乾後僅抓到4條魚，此事一度登上短視頻平台熱搜榜。