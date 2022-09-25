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「去泰國動手術吧」 遭老師嘲笑性取向 山東藝校生自殺

中國新聞組／北京25日電
舞蹈專業大學生高彥中秋節在家自殺身亡。(取材自微博)
舞蹈專業大學生高彥中秋節在家自殺身亡。(取材自微博)

近日，山東藝術學院舞蹈學院大四男學生高彥身亡事件引發網友關注。據了解，高彥十分有舞蹈天賦，曾登央視春晚、獲得百花獎，但卻因性向、非傳統藝術高中出身等因素遭班主任張大魯打壓，更曾公開嘲諷他「去泰國動手術吧！」高彥多次與之爭辯未果，中秋節在家吞藥自殺身亡。

香港01報導，高彥父母在兒子身亡後，查看聊天紀錄認為自殺原因與學校生活有關，拿著兒子遺照到學校討說法，卻被校方拒之門外，網路相關討論也被刪除。23日山東省省委教育工委已組建由教育、公安等部門組成的聯合調查組，進駐山東藝術學院開展調查。調查結果將及時公布。

   

據報導，高彥今年19歲，2020年河北省舞蹈表演統考全省第一名，瀋陽音樂學院藝考舞蹈表演第一；他於2020年9月入學山東藝術學院。大學期間曾多次參與央視春晚、北京大型節目錄製。

網傳打壓他的是山東藝術學院2020級舞蹈表演專業的班主任，有疑似是高彥的同學爆料，張大魯曾著全班同學的面嘲諷高彥，「你們去泰國吧，做個手術，我在那邊有朋友，可以讓你們免費上學。」

同學爆料稱，班主任張大魯不喜歡高彥是因為他是普通高中學生，不是傳統藝校出身；亦有網友稱張大魯本來就喜歡用髒話辱罵、打壓學生，高彥因為不符合他對舞蹈的要求，時常被公開嘲諷批評，更會給高彥的表演打很低的分數；另有同學指出是因為高彥的性傾向和性別氣質才被打壓。

據報導，高彥在中秋節當晚吞了安眠藥、殺蟲劑和白酒自殺。他的父母在他死後查了聊天紀錄，前往山東藝術學院討公道卻被校方拒之門外，網友上傳當日高彥父母前往學校影片也被刪除，「山東藝術學院高彥」關鍵字此前遭微博封鎖，許多文章也被下架，亦有網友指出，所有指涉高彥是同性戀的關鍵字遭到封鎖。

高彥父母也拍攝影片上傳，表示他們來自農村，去學校想了解兒子自殺原因，學校卻強調「跟我們一點也沒有關係」。

網友在微博發玫瑰照片聲援高彥。(取材自微博)
網友在微博發玫瑰照片聲援高彥。(取材自微博)

山東藝術學院戲劇影視學院副院長李軍更在微博發文稱網友是「卑微賤民」，並指「這一切的起因只是為了死者家屬們要有要挾學校的籌碼！人心啊骯髒！無恥已經成了通關利器」。但他隨後即刪文。許多網友轉發玫瑰聲援高彥，稱拒絕任何形式的歧視，要求山東藝術學院出面回應。

新黃河報導，23日官方出面回應稱山東省省委教育工委已組建由教育、公安等部門組成的聯合調查組，進駐山東藝術學院開展調查。調查結果將及時公布。

報導稱，從有關方面獲悉，對高同學的離世，學校師生深感痛惜。

高彥的父母到學校了解兒子死因，卻被校方拒之門外。(視頻截圖)
高彥的父母到學校了解兒子死因，卻被校方拒之門外。(視頻截圖)

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