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從歐洲騎馬返中？小伙認造假「人在山西 不在荷蘭」

中國新聞組／北京24日電
徐智顯和他的馬「穗穗」。（取材自Instagram）
徐智顯和他的馬「穗穗」。（取材自Instagram）

今年2月，32歲山東男子徐智顯表示自己將橫穿歐亞大陸，騎馬從西班牙回中國，經媒體報導引發關注。一路上，徐智顯在社交媒體上分享許多與愛馬「穗穗」的合照，日前還傳出他在荷蘭遭檢舉虐待動物。沒想到他日前突然表示，「我現在人在山西，沒有在荷蘭，從歐洲騎馬回國是假的，現在玩大了，我要道歉」。

來源：YouTube

封面新聞報導，徐智顯稱自己所謂的「從歐洲騎馬回國」其實是假的，他目前人在山西某地，之前發布的視頻和照片全是合成的。但拒不透露具體在山西何處，怕被網暴。

徐智顯說，他在歐洲跟馬在一起的照片和視頻都不是真的，都是做出來的，「在網上盜的」。他平時在家裡打遊戲累了，有空就打造了這八個月的人設。現在他發現玩笑開大了，在未造成任何社會影響的前提下，坦白從寬。

來源：TouTube

徐智顯說，人設就跟開公司一樣，也就是無數遊戲中的一個，真能釣上點魚來，所以就愈打造愈離譜。「現在已經假到我不想再假的情況了，就主動讓自己人設崩塌」。

徐智顯說這些照片和視頻都是製作的。（取材自封面新聞）
徐智顯說這些照片和視頻都是製作的。（取材自封面新聞）

他表示，自己沒有騙錢，只是娛樂一下大家，「一是我要道歉，第二希望有人來投資，希望各位手裡有資金的也能看好我一下，第三就是徵婚。我的照片是真的，我就長那樣」。

記者問他：「你確認你沒有去歐洲？」，徐智顯回答：「我確認我還沒結婚，我確認我一分錢沒有收大家的。」

徐智顯和他的馬「穗穗」。（取材自Instagram）
徐智顯和他的馬「穗穗」。（取材自Instagram）

問他馬主人Blanco是誰，及「加利西亞之聲」曾發布的報導是否是真的，他回答：「假的，臉都模糊了。」報紙「也是假的」。

Instagram上有一個疑似徐智顯的小號，從2018年1月開始分享在歐洲的生活，裡面有他跟一位牽著一匹黑馬女士的合影。此外，徐智顯在3月曾在西班牙的塔爾達霍斯偶遇兩個騎自行車穿越法國、西班牙和葡萄牙的愛好者，對方也曾分享在路上遇到徐智顯的照片。另外，他的小號裡有兩個視頻，一個是他和BLANCO騎著馬在SANTIAGO的廣場上；一條是他在今年1月在西班牙的拉林騎馬。

徐智顯在Instagram小號上曬的照片。（取材自封面新聞）
徐智顯在Instagram小號上曬的照片。（取材自封面新聞）

徐智顯目前社交平台上的粉絲有18萬。律師表示，只要他沒有以此騙取公私財物，不構成詐騙罪。如果打賞人知道真相後，要求退款而不退款則可能構成詐騙，但這種撒謊騙人的行為都應該受到譴責。

對於這種造假做流量的行為，封面新聞評論，底線全無，導致信任崩塌，不是僅說對不起就算了，應該如過街老鼠，人人喊打。為走紅沒有底線地炒作自己，再度刷新了公眾的認知。即使不構成詐騙罪，但他切切實實使公眾的信任度被惡意消耗。

徐智顯說這些照片都是假的。（取材自封面新聞）
徐智顯說這些照片都是假的。（取材自封面新聞）
徐智顯和他的馬「穗穗」。（取材自Instagram）
徐智顯和他的馬「穗穗」。（取材自Instagram）
徐智顯在Instagram個人小號上的照片。（取材自Instagram）
徐智顯在Instagram個人小號上的照片。（取材自Instagram）

詐騙 投資

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