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載41華人偷渡船 柬埔寨沉沒 1死30獲救10失踨 救1人賞500美元

中國新聞組／北京25日電
船上搭載41名中國公民，其中18人已獲救並得到妥善安置。（取材自極目新聞）
船上搭載41名中國公民，其中18人已獲救並得到妥善安置。（取材自極目新聞）

一艘載有41名中國公民（包括3名女性）的船隻22日在柬埔寨西哈努克港附近海域沉沒，多人落水失蹤。西省政府向漁民發布懸賞通告，每救一名落水者獎勵500美元。截至24日上午9時30分，已有30落水人員獲救，另已知1人遇難、10人下落不明。中駐柬埔寨使館已成立工作專班，趕赴事發地協調救援工作。

來源：YouTube

綜合媒體報導，中國駐柬埔寨大使館22日晚9時接到柬國員警總署通報稱，西哈努克港海域發生一起沉船事故，船上搭載41名中國公民，其中18人已獲救並得到妥善安置，2名涉事柬國籍船員被逮捕。

據報導，事故發生後，柬國防部、員警總署以及西省政府全力開展救援工作，截至到23日中午12時，打撈起1具遇難人員屍體。

23日上午，西哈努克省省長通報稱，柬國防部、警察總署以及西省政府全力開展救援。為動員社會力量參與救援，西省政府向附近海域漁民發布懸賞通告，每救起一名落水者獎勵500美元。

報導說，救援現場的視頻顯示，該漁船船頭先下沉，數十人站在船尾的甲板上。隨著船隻逐漸下沉，船上人員紛紛落水，海上有人朝他們拋救生圈和救生衣。

據柬中時報報導，事發地點為貝薩利島和唐島附近的海域。一名獲救的陳姓男子向警方指出，他們於9月11日乘船從中國廣州出發，17日抵達國際海域後轉搭由兩名柬籍船員駕駛的另一艘漁船繼續航行，22日抵達西港海域時漁船發生故障，兩名柬籍船員聯繫同事後被一艘快艇接走，只留下他們漂泊在海上。

報導說，中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會時對此事件表示，中方正與柬方保持密切溝通，要求柬方全力開展搜救。

另據自由亞洲電台報導，柬埔寨當地華商范先生說，「這個悲劇的發生是因為中國沒有打工機會，大家都想方設法逃出來，這類偷渡事件應該還有很多」。

作為此次偷渡船隻始發地的廣州，廣州王先生說都是為了生存，如果有好的工作，誰願意在語言不通的情況下背井離鄉去國外。「麻煩了，真慘啊，以前是說偷渡到美國，現在都偷渡柬埔寨了。」

救援現場的視頻顯示，該漁船船頭先下沉，數十人站在船尾的甲板上。隨著船隻逐漸下沉，...
救援現場的視頻顯示，該漁船船頭先下沉，數十人站在船尾的甲板上。隨著船隻逐漸下沉，船上人員紛紛落水，海上有人朝他們拋救生圈和救生衣。（取材自極目新聞）

偷渡 國防部 警察

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