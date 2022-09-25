收禮紀錄帳本誤發家長群組 江蘇小學教師遭停職

一名語文老師發作業的時候，不慎把自己收禮金的小帳本照片發到群組，當中紀錄15名學生姓名以及收取金額，從人民幣500元起跳至1000元不等，還有家長送蛋糕卡。 （取材自微博）

江蘇一名小學老師在微信 家長群組發作業時，不慎誤發一張自己收禮金的小帳本，截圖在網路瘋傳引發熱議後，當地教育局 通報，網傳圖片屬實，這名老師已被停職並接受調查。

網傳截圖顯示，江蘇鹽城市建湖縣向陽路小學2年11班的微信家長群組，一名語文老師發作業的時候，不慎把自己收禮金的小帳本照片發到群組，當中紀錄15名學生姓名以及收取金額，從人民幣500元起跳至1000元不等，還有家長送蛋糕卡。

來源：YouTube

這名語文老師誤發後，主管群組的溫姓數學老師立即封閉群組，但已有疑似未送禮金的家長截圖上傳網路，引發瘋傳與熱議。

「建湖e教育」微信公眾號傍晚發布，網傳建湖縣向陽路小學一老師疑似收受學生家長錢物清單截圖，經初步核查，網傳圖片屬實，當事人已被停職並接受調查。根據調查情況，將對當事人和相關責任人進行嚴肅處理。

「網傳一名老師將收禮紀錄誤發家長群」在微博 躍為熱搜話題，迄今閱讀量破2億。網友對此多表不意外，紛紛爆料目前老師收禮金的行情，不少人嘲諷這名老師已經算老實公道了；還有廣西柳州一家長稱，家長群組織給老師禮物，不同意就被逼退群；河南鄲城縣某小學一名老師在社交媒體曬禮物引發關注。

多名IP位置顯示在江蘇的網友在微博相關新聞討論串稱，「你看見了一隻蟑螂，那已經滿屋蟑螂了」；「就是我們縣城的事兒，整個教育系統已經爛透了，應該徹查」；「在建湖縣很正常，學生開學，老師帶兩個包，一個收學費，一個收禮」；「是我們當地的，縣裡五百、一千的還不多呢，市裡高中五千、一萬」；「都是把現金夾在作業本裡，請老師幫忙看看孩子作業，什麼證據都沒有。」