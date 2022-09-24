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唐山打人案宣判／輿論壓力速審速決 2疑點未解

中國新聞組／北京24日電
唐山打人案主嫌陳繼志（紅圈者）被判刑。（視頻截圖）
唐山打人案主嫌陳繼志（紅圈者）被判刑。（視頻截圖）

今年6月10日發生的唐山打人事件昨天宣判，有分析指出，主嫌陳繼志等人在9月便被判刑，可謂「速審速決」，且主嫌24年的刑期非常高，這可能與政府感受到此案件的輿論壓力有關。不少評論和網民認為，此案一審判決乃未交代陳繼志惡勢力背後的「保護傘」調查進度，且受害人至今未露面，難以真正消除公眾對人身安全的疑慮。

河北省廊坊市廣陽區人民法院昨天對「唐山燒烤店打人案」一審宣判，主嫌陳繼志被判有期徒刑24年，其餘27名被告人獲刑6個月至11年不等。

自由亞洲電台報導引述人權律師滕彪表示，這樣的審判速度算是相當快速，可能與政府感受到此案件的輿論壓力有關。判刑24年已經是非常高的刑期，再高便是無期徒刑，因為陳繼志在河北已經從事各種犯罪多年，判刑加在一起才會如此重。

而在美國的中國婦權創辦人張菁則認為，這次案件作為掃黑「雷霆行動」的一環，審判速度並不算快：「以前曾經三天就判一個集團死刑，只要三天，他們嚴打的時候」。

報導並質疑這項判決仍有兩個疑點。一是「被暴打的女子們是誰？」此案審判期間，四名被害人均未出庭。張菁表示，至今外界對受害者身分仍未知，加上外界懷疑受害人曾遭性侵，法院在審理期間應讓受害者與其家屬出面，對當天的情事發聲。受害女子未露面可能與若侵犯屬實必引起更大民怨，所以政府有意將此事壓下。

判決疑點二是「把性別暴力轉為涉黑問題所謂何來？」報導引述美國非營利組織人權觀察中國部研究員王亞秋表示，政府把女權問題壓下，將焦點轉移到黑社會問題上，是因不願意女性權益問題在社會發酵，這是政府在進行社會維穩。而陳繼志被重罰，仍很很難讓中國社會更重視女權。

環球時報前總編輯胡錫進對此表示，他支持依法從重判決陳繼志等人，但他擔心宣判受到輿論的某些影響，「就是24年的刑期比我個人之前預想的要重」、「我認為對陳繼志等人的判決理應從重，但必須嚴格按照法律進行，切不可在輿論壓力下突破法律規定，不應有『平民憤』的過多考慮」。

美國之音報導分析，有評論認為，雖然當局已將涉案人繩之於法，卻沒有交代背後「保護傘」的調查進展，難以真正消除公眾對人身安全的疑慮。有學者稱，這項判決是權衡輕重的決定，法院應就保護傘的的調查進展有所交代。

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