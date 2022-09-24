唐山燒烤店打人案一審 主嫌重判24年 網友：太輕應判死

網傳唐山打人案庭審照片。(取材自微博)

今年6月河北唐山燒烤店打人案，主嫌陳繼志昨被一審法院以尋釁滋事罪、搶劫罪等數罪併罰判24年。不少網民認為太輕，應判死。律師稱陳繼志罪不致死，中央政法委稱「別讓情緒洪流沖毀法與德的堤壩」。陳繼志庭審時曾痛哭稱對不起國家、唐山，遭諷「鱷魚的眼淚」，「你最該對不起的是受害人」。

經河北省廊坊市廣陽區人民法院審理查明，6月10日2時40分許，被告陳繼志等九人在唐山某燒烤店吃飯，陳繼志走到四名被害女子桌旁，對其中一名王姓女子騷擾遭拒後毆打王女，王女與另一名李姓女子反抗。陳繼志等人接著分別在店內、店外便道及店旁小胡同內，對四名女子持椅子、酒瓶擊打或拳打腳踢，致其中兩女輕傷二級，另兩女輕微傷。

法院另查明，2012年以來，陳繼志等人還長期糾集在一起，在唐山市等地以暴力、威脅等手段，實施非法拘禁、聚眾鬥毆、開設賭場、搶劫等違法犯罪活動，形成以陳繼志為糾集者的惡勢力組織。「該惡勢力組織為非作惡，欺壓百姓，破壞當地經濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響」。

陳繼志被以犯尋釁滋事罪、搶劫罪、聚眾鬥毆罪、開設賭場罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網路犯罪活動罪，數罪併罰，判處有期徒刑24年，並處罰金32萬元人民幣（約4.5萬美元）。

其餘27名被告人處11年至6個月不等的刑罰，另對其中19名被告人並處13萬5000元至3000元不等的罰金。陳繼志等六名被告人對四名被害人的醫藥費、護理費、誤工費等各項損失應承擔相應的賠償責任。

大河報引述受害方律師、北京 正公律師事務所主任崔家國說，上周的庭審中，陳繼志在最後陳詞時曾痛哭流涕，說對不起國家，對不起唐山。

陳繼志痛哭的報導隨即引來大批網民撻伐，「就是沒說對不起受害人，由此看來他毫無悔意」、「鱷魚的眼淚，企圖用求饒和後悔換得從輕發落」。不過更多人關心的是被害者，紛留言：「我比較關心被害者現在怎麼樣了」、「4名女孩怎麼銷聲匿跡了。」

不少網民也對陳繼志沒判死表達不滿，認為判決太輕。對此，有報導稱，刑法規定，可能判死或無期徒刑的刑事案件由中級人民法院管轄，基層人民法院依法不能判死。另有律師指出，第一被告若不具備判處無期徒刑的條件，在有期徒刑不能超過25年的前提下，陳繼志罪不致死。估計他大約20年後可以出獄。