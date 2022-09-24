20大前3天鍘6虎… 前公安部副部長孫力軍貪6.4億判死緩

公安部前副部長孫力軍23日被判死緩，終身監禁。（美聯社）

20大 召開在即，加快清理公安 系統腐敗大案，「孫力軍政治團夥」成員近日紛被判重刑。作為主要人物，公安部前副部長孫力軍因受賄、操縱證券 市場、非法持有槍枝罪，23日被判死緩，在死刑緩期執行二年期滿，依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。有學者分析，20大前夕，當局集中重判「孫力軍政治團夥」六名政法高官，是要向黨內「團團夥夥」發出震懾信號，宣示反腐不手軟。

據了解，孫力軍案是三天來被宣判的第六宗大案。三天連判六名原政法系統的「大老虎」，在近年的司法審判史上都較為罕見。其中孫力軍、傅政華、王立科三人均被判死緩（依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋），斂財均已過億元人民幣(約逾1405萬美元)；龔道安被判無期徒刑、鄧恢林獲刑15年、劉新雲獲刑14年。這六人有個共同的標籤——孫力軍政治團夥成員。

央視新聞報導，吉林省長春市中級人民法院23日公開宣判孫力軍受賄、操縱證券市場、非法持有槍枝一案。孫力軍以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

報導稱，經審理查明：2001年至2020年4月，孫力軍利用擔任上海市衛生局外事處副處長，公安部辦公廳副主任、國內安全保衛局局長及公安部副部長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位或個人在企業經營、職務調整、案件辦理等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合6.46億餘元。

法院認為，孫力軍受賄數額特別巨大，利用職權插手案件辦理，干預醫藥、金融等民生領域正常經濟活動，犯罪情節特別嚴重，論罪應當判處死刑。但鑒於孫力軍有「重大立功」表現，並主動交代辦案機關尚不掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極配合追贓，因此決定判處死緩，但終身監禁，不得減刑、假釋。

孫力軍曾在中紀委反腐專題片「零容忍」出鏡懺悔說，「我應該說算是（黨的）18大或者19大之後都沒有收斂也沒有收手的，犯了不少錯誤，也犯了不少罪過。」