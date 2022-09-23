宣傳圖vs.現場 女主播「判若兩人」基民酸被騙 公司稱懷孕所致

直播宣傳海報（左圖）與直播現場圖片（右圖）對比，被指「判若兩人」。（取材自每日經濟新聞）

兩張「格林基金直播對比圖」近日在朋友圈廣為流傳，圖片顯示，直播宣傳圖中的兩位女主播，與直播現場的兩位女主播，容貌差異巨大「判若兩人」；有投資 者喊「受到了欺騙」，更有網友調侃：一個是買之前的基金，一個是買之後的基金。格林基金回應稱，「主播容貌和海報有出入是因為懷孕導致，請多理解。」

綜合每日經濟新聞、上游新聞報導，針對「直播海報與真人差距大」一事，格林基金一位客服人員表示，上述直播是在2022年7月22日播出，「直播是我們和投資者溝通的主要途徑，公司非常重視直播的內容和質量，派出的都是有豐富工作經驗的員工擔任主播。當時一位員工處於孕期，導致外在和海報上的形像有一定的差距。」

該客服人員進一步解釋：「直播的形象和海報本身就會有一定差別，加上了一些美化的處理，才出現了這樣的情況。」

就網友提出「連女主播都騙人，再也不買這家公司基金了」的質疑，報導指出，客服人員表示：「這個確實有特殊情況在裡面，希望給我們同事更多的理解和包容，我們也對當天直播的主播進行了情緒疏導和安撫。出於對孕期員工的照顧，我們對她的工作作出了調整，希望給予我們更多理解。」