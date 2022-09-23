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21摘陝女網購毒蛇被咬死 母怒告賣家快遞平台 6被告判賠

中國新聞組／綜合報導
21歲的依女網購毒蛇，卻不慎被咬死。（取材自信號財經）
21歲的依女網購毒蛇，卻不慎被咬死。（取材自信號財經）

中國陝西一名21歲女子上網購買毒蛇銀環蛇（又譯雨傘節），不過收到包裹後卻不小心被咬傷，緊急送醫後仍不幸死亡。女子的父母得知事情真相後憤而向賣家、貨運公司、網購平台等提起告訴，並求償人民幣逾150萬。近日判決出爐，法官判6名被告必須賠償家屬人民幣33.69萬元（約4.74萬美元）。

綜合媒體報導，陝西一名21歲女子於2018年時先後網購了兩次銀環蛇，但在收到包裹後於7月9日意外被咬傷。她嚇得向母親求救，後續被送到渭南市第三醫院救治。入院期間女子聲稱是在公園被咬的，醫師觀察傷口並沒有明顯異狀，因此僅作一般處理。不料晚間女子呼吸變得急促甚至進入休克狀態，醫師注射當地常見的血清仍徒勞無功，女子最後不幸身亡，讓醫師懷疑根本不是當地毒蛇惹的禍。

女子妹妹事後告知父母，姊姊曾兩度網購銀環蛇，雙親得知後氣得向網購平台、賣方三人，以及兩間快遞公司提告，稱如果女兒沒有收到雨傘節就不會喪命。最後法官認為確實被告和女子的死亡存在因果關係，判6名被告總共必須賠償人民幣33.69萬元。

雖然家屬最終得到賠償，不過網友對這判決結果相當不以為然，「都是they的錯」「光是買蛇的動機就很奇怪了」「都快掛了還不說實話」、「快遞又不知道裡面」、「女兒笨死的」還有網有說，「賣菜刀的瑟瑟發抖」、「無語了」。

銀環蛇（又譯雨傘節）。（示意圖／本報資料照片）
銀環蛇（又譯雨傘節）。（示意圖／本報資料照片）

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