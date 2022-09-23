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逾40人偷渡柬埔寨 漁船沉沒、23人失蹤

中國新聞組／北京23日電
圖為西港街頭。（中央社）
圖為西港街頭。（中央社）

一艘搭載40多名從廣州偷渡到柬埔寨的漁船，因機件故障在西港沉沒，目前僅18人獲救，另有23人落海失蹤。海警抵達時，漁船已沉入海底。

據「柬中時報」報導，西哈努克市（Sihanoukville）警方表示，22日下午4時左右，西哈努克省海警在接獲通報後，前往位於貝薩利島和唐島附近的海域，救出在海上漂泊的18名中國人。警方證實，仍有23名人員落海失踪。

獲救的一名中國籍男子陳某指出，他們在9月11日乘船從中國廣州出發，17日抵達國際海域後轉搭由兩名柬埔寨船員駕駛的另一艘漁船繼續航行，但在22抵達西港水域時發生故障。兩名柬埔寨船員在聯絡同事後被一艘快艇接走，只留下他們在海上漂泊。在海警到達現場時，漁船已經沉沒。

去年7月份，西港曾偵破一起海上人口走私犯罪，36名中國人從中國福建省乘船偷渡到西港被捕。

另外，9月6日，中國溫州海警局接到瑞安市公安局情況通報：柬埔寨西港「環球」涉賭詐公司勾結境外蛇頭招募35名中國境內人員至柬埔寨從事網路詐騙活動，計劃當晚19至20時從溫州瑞安乘船偷渡出境。接到通報後，該局立即啟動海上應急預案，聯合瑞安公安成立聯合專案組，海陸聯動展開抓捕。

西港省內有許多科技園區窩藏從事詐騙、網路投資的犯罪分子，這些園區背後的老闆以中國人為主，在園區內「工作」的人員也以中國人最多。部分科技園區還與人蛇集團勾結。

偷渡 公安 詐騙

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