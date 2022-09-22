江蘇父向女兒討贍養費…每月5.20元 諧音「我愛你」
江蘇一對親生父女，多年未曾聯繫，彼此間沒有一句問候，相見時更形同陌路。近日，七旬父親一紙訴狀將女兒告上了法庭，要求其每月支付贍養費5.20元（人民幣，下同），同時提出讓女兒每月探視自己一次。律師說，「提出讓女兒每月支付5.20元，『5.20』諧音『我愛你』，是希望女兒不要忘了他」。
現代快報報導，今年73歲的何先生，是江蘇泗陽人。1990年，已婚的他與小自己十多歲的南京王女士同居三年誕下女兒萌萌。1995年起兩人因瑣事產生矛盾開始分居，萌萌隨母親王女士共同生活。
「法院判決生效後，我還給了她（指王女士）10萬元，作為撫養女兒的費用」。何先生說，後來王女士因經濟原因把萌萌送回。「當時我大女兒已經成家，萌萌都是跟著她大姊生活的。那11年裡，她的生活費、學費絕大部分都是由我承擔的，大女兒也出了一小部分」。
何先生表示，「萌萌考上大學後，又重新回到南京和她媽媽一起生活，往後我就和她慢慢失去聯繫。再後來，就連她結婚生子，也都沒有跟我們說過」。
如今，何先生年事漸長，卻得不到女兒的關愛，他向南京江北新區人民法院提起訴訟：一、請求法院判決被告萌萌每月支付原告何先生贍養費5.20元；二、請求法院判決被告每月探視原告一次，同時至少每月打電話問候原告一次；三、請求法院判決被告提供一套拆遷安置房供原告居住，方便原告看望被告（原告贈與被告的房屋，拆遷獲得了幾套拆遷安置房）。
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