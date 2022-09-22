江蘇父向女兒討贍養費…每月5.20元 諧音「我愛你」

何先生的「民事起訴狀」。（取材自現代快報）

江蘇一對親生父女，多年未曾聯繫，彼此間沒有一句問候，相見時更形同陌路。近日，七旬父親一紙訴狀將女兒告上了法庭，要求其每月支付贍養費5.20元（人民幣，下同），同時提出讓女兒每月探視自己一次。律師說，「提出讓女兒每月支付5.20元，『5.20』諧音『我愛你』，是希望女兒不要忘了他」。

現代快報報導，今年73歲的何先生，是江蘇泗陽人。1990年，已婚的他與小自己十多歲的南京王女士同居三年誕下女兒萌萌。1995年起兩人因瑣事產生矛盾開始分居，萌萌隨母親王女士共同生活。

「法院判決生效後，我還給了她（指王女士）10萬元，作為撫養女兒的費用」。何先生說，後來王女士因經濟原因把萌萌送回。「當時我大女兒已經成家，萌萌都是跟著她大姊生活的。那11年裡，她的生活費、學費絕大部分都是由我承擔的，大女兒也出了一小部分」。

何先生表示，「萌萌考上大學後，又重新回到南京和她媽媽一起生活，往後我就和她慢慢失去聯繫。再後來，就連她結婚生子，也都沒有跟我們說過」。