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兒子裝傻賴帳 山東翁討「帶孫費」…法官判付2萬

中國新聞組／北京22日電
濟南市歷城區人民法院華山法庭副庭長姬廣鍇。（取材自北京青年報）
濟南市歷城區人民法院華山法庭副庭長姬廣鍇。（取材自北京青年報）

中國許多民眾在外打工，將孩子託給祖父母扶養。近日，山東濟南就有一位爺爺為了「帶孫費」把兒子告上法庭，最終歷城法院判決，孩子的父親要向爺爺支付2萬餘元（人民幣，下同）。

北青網報導，孩子的爺爺老劉念及兒子劉某和兒媳在外奔波，帶兩個孩子不容易，主動把孫子帶在身邊撫養。老劉與劉某寫了個協議，承諾每月支付撫養費300元，但自打寫了協議，劉某就避不見面，協議成了「空頭支票」。老劉礙於親情，多次與劉某溝通此事，但劉某總是以各種理由搪塞過去。老劉一怒之下，將劉某告上法院，要求劉某支付欠付的「帶孫費」2萬餘元。

經法院調解，劉某仍不同意支付，開庭時也拒不到庭。

法院經審理認為，父母對子女負有撫養義務，劉某具有撫養子女的能力，撫養孫子並非老劉的法定義務。且劉某在與老劉簽訂的協議中，承諾每月支付撫養費300元，但其卻未依約履行。最終，法院根據老劉的訴請及事實，依法判決劉某支付老劉「帶孫費」2萬餘元。

法庭副庭長姬廣鍇在判決書中寫到，當代年輕人為生活打拚，沒有時間看娃，僱保母又怕看不好孩子，這時父母就成為了免費、放心「保母」。老人養我們長大，又要養我們的下一代，他們從不求回報，幫我們看娃是情、是愛。我們要懷著一顆感恩的心，多一些陪伴、問候，而不是揣著明白裝糊塗，理直氣壯地「啃老」，讓老人寒心。

中國不少老人仍為孩子帶孫。此為兩位老人帶著孫子、孫女在散步示意圖，與新聞無關。（...
中國不少老人仍為孩子帶孫。此為兩位老人帶著孫子、孫女在散步示意圖，與新聞無關。（中新社）

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