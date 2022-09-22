兒子裝傻賴帳 山東翁討「帶孫費」…法官判付2萬

濟南市歷城區人民法院華山法庭副庭長姬廣鍇。（取材自北京青年報）

中國許多民眾在外打工，將孩子託給祖父母扶養。近日，山東濟南就有一位爺爺為了「帶孫費」把兒子告上法庭，最終歷城法院判決，孩子的父親要向爺爺支付2萬餘元（人民幣，下同）。

北青網報導，孩子的爺爺老劉念及兒子劉某和兒媳在外奔波，帶兩個孩子不容易，主動把孫子帶在身邊撫養。老劉與劉某寫了個協議，承諾每月支付撫養費300元，但自打寫了協議，劉某就避不見面，協議成了「空頭支票 」。老劉礙於親情，多次與劉某溝通此事，但劉某總是以各種理由搪塞過去。老劉一怒之下，將劉某告上法院，要求劉某支付欠付的「帶孫費」2萬餘元。

經法院調解，劉某仍不同意支付，開庭時也拒不到庭。

法院經審理認為，父母對子女負有撫養義務，劉某具有撫養子女的能力，撫養孫子並非老劉的法定義務。且劉某在與老劉簽訂的協議中，承諾每月支付撫養費300元，但其卻未依約履行。最終，法院根據老劉的訴請及事實，依法判決劉某支付老劉「帶孫費」2萬餘元。