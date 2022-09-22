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四川自貢徵「十戶長」 網友：夢回大秦？

中國新聞組／北京22日電
試行「十戶長」制度的包括四川省內江市高新區等社區。（取材自微博）
試行「十戶長」制度的包括四川省內江市高新區等社區。（取材自微博）

為實現新冠病毒「清零」的目標，中國各地均出台嚴苛措施。日前，四川省自貢市一個社區徵集「十戶長」的通知，在網上引起熱議。有網友聯想到中國古代嚴密的戶籍管理制度，例如秦朝的「編戶齊民」及元朝出現的「千戶制」，有網友感嘆：「夢回大秦，十戶長來了，連坐法還遠嗎？」

綜合媒體報導，這份通知中，開篇套用習近平2013年的一段講話內容，「社區建設要與鄰為善、以鄰為伴」，並指要「創新聯繫群眾、服務群眾、發動群眾的工作載體」，因而「面向全體居民公開徵集『十戶長』」，但就未有說明具體工作內容。通知要求以「個人自薦、居民聯薦、組織推薦」等多種方式徵集，候選人須具備「思想正直向上」等條件。

據了解，自貢市貢井區從今年8月底就開始試行「十戶長」制度，「四川日報」曾報導，「十戶長」是連接社區黨組織、樓棟長和居民的「橋梁和紐帶」；由各樓棟中的機關企事業黨員幹部帶頭擔任；「十戶長」要構建聯防聯控、共治共享的工作格局，打通疫情防控靜態管理狀態的「最後一米」。

此外，早在去年12月，雲南「昆明日報」就報導了昆明某個小區推出「十戶長」的消息。四川內江及浙江溫州也有同名稱基層職務。貴州大方縣也推動設立「聯戶長」，十戶聯防「激發農村群眾自我管理、自我教育、自我服務」。

有人批評，這項制度實際上將限制公民自由，並強化中國共產黨各級組織的滲透，認為它加強對民眾的監視與控制，是嚴重的歷史倒退。

新聞曝光後，「十戶長」這個歷史名詞一夜間突然暴紅，在網上引發熱議。有網友認為，以四川內江代管的縣級市隆昌市老百姓身邊的「十戶長」有1萬餘名為例，十戶長制度未來可能是考編之外，大學生們進入體制的一條捷徑。

據了解，「十戶長」是指以十戶為單位設立「戶長」。公元前356年秦國商鞅變法中，曾施行一種被稱為「什伍連坐法」的戶籍制度，提出將全國每五戶編成一「伍」，十戶編成一「什」，推動民眾相互檢舉揭發，並就所犯罪行實行廣泛的株連制度。

疫情 教育 習近平

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