中共20大前清貪官 上海、重慶公安局長獲重刑

上海市原副市長、公安局長龔道安21日被判處無期徒刑。（取材自新華網）

中共二十大 將在下月登場，中共中央近期頻頻出清貪官大案。被官方稱為「孫力軍政治團伙」成員的3名落馬官員龔道安、鄧恢林、劉新雲，昨天一審被依受賄等罪分別判處無期徒刑、有期徒刑15年、14年。據統計，光是今年上半年，中國全國紀檢監察機關就處分27.3萬名官員，加大二十大前對官場的清洗。

綜合報導，上述三名前官員均被官方認定是已落馬的公安 部原黨委委員、副部長孫力軍的「孫力軍政治團伙」成員，受賄時間均超過20年。

新華網報導，河北唐山中級人民法院昨天公開宣判上海市政府原副市長、市公安局原局長龔道安受賄案。書龔道安任職湖北公安局、公安部技術偵察局、上海公安局21年期間，利用職務為相關單位和個人在工程承攬、職務提拔等方面提供幫助，受賄財物共計折合7343萬餘元（人民幣，下同），依受賄罪判處無期徒刑。

重慶市原公安局局長鄧恢林，依受賄罪判處15年徒刑。(取材自央視)

河北保定中級人民法院昨天宣判重慶市政府原副市長、市公安局原局長鄧恢林受賄案，判決書指鄧恢林在湖北、重慶等地任官21年，非法收受財物共計折合4267萬餘元，依受賄罪判處15年徒刑，罰金4百萬元。

山西省原公安廳長劉新雲依受賄罪、濫用職權罪被判囚14年.。(取材自央視)

河北廊坊中級法院公開昨天宣判山西省原副省長、省公安廳原廳長劉新雲案。判決書指劉新雲在山東、山西任職期間，非法收受財物共計折合1333萬餘元；在山西省公安執法全流程智能管理平台等信息化項目建設過程中也濫用職權，分別依受賄罪、濫用職權罪被判囚14年，並處罰金100萬元。

另，遼寧省副省長郝春榮涉嫌受賄案，日前由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院已以涉嫌受賄罪對郝春榮作出逮捕決定。

中共中央紀委國家監委機關刊物「中國紀檢監察」雜誌最新一期刊文指出，今年上半年，全國紀檢監察機關就處分27.3萬名官員。

這篇題為「反腐敗是最徹底的自我革命」的文章並指出，過去十年，中共嚴肅查辦周永康、薄熙來、郭伯雄、徐才厚、孫政才、令計劃等六隻「大老虎」，「有力消除了黨內重大政治隱患」，並指「以習近平同志為核心的黨中央」全面打響一場反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰，「反腐力度之強、規模之大，世所罕見、史所罕見」。

文章並強調，「不論什麽人、不論其職務多高，只要觸犯了黨紀國法，都要受到嚴肅追究和嚴厲懲處，絕不是一句空話」，「該清除就清除」。