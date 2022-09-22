我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普海湖莊園被搜 司法部獲准繼續審閱機密資料

國會暴亂聽證 大法官湯瑪斯妻願參加：渴望回答問題

金融女高管爆貪 公款印佛經、整櫃名牌包、絲巾

中國新聞組／北京22日電

中國展開金融反腐行動，近年有多名女性高階主管落馬，其醜聞也一一被揭開，例如有人以公款印佛經、把貸款客戶當「提款機」及家中有整櫃精品包包和絲巾等，奢靡腐化情境令人咋舌。

上觀新聞報導，近年來，隨著金融領域加大反腐，時常有「落馬」銀行高階主管的案件披露，其中也不乏一些女性領導幹部。

例如富滇銀行原副行長曹艷麗涉嫌受賄、濫用職權被開除黨籍和公職。調查指她違規收受禮品禮金及出入私人會所，搞權色、錢色交易；與他人發生不正當性關係；擅權妄為，違規干預貸款發放，造成富滇銀行巨額資金損失。

另在曹艷麗之前，2018年時富滇銀行的另一位副行長孔彩梅也「落馬」。她的事蹟更驚人，包括將資金進行高息借貸，被諷「白天當銀行行長，晚上作錢莊莊主」。

且調查人員到她家後發現，孔彩梅的床頭竟然貼了兩張「天師符」 。她解釋別墅太大自己一個人不敢住。此外她信鬼神問大師，甚至以公款印佛經散發。

另據江西省紀委監委消息，上饒銀行董事長李群被開除黨籍和公職。指她奢靡腐化，大肆收受禮品禮金，既想當官又想發財，把貸款客戶當成「提款機」，由他人支付費用，沈迷享受貸款客戶提供的保姆式服務。

此外，青海銀行原行長王麗因違紀違法落馬後，被揭發過著「奢侈品人生」，調查人員查出她家有一整櫃的高級絲巾，逾40個名牌包。

還有包括人民幣50萬元左右紀念鈔、一些黃金製品及禁止買賣的麝香等，王麗必須找私人住所專門藏匿贓款贓物，場面讓辦案20多年的辦案人員也感覺到很震驚。

中國網友說對金融官員貪婪腐化不意外，但認為她們為何敢如此大膽妄為也需深入調查。

貸款

上一則

「中國天眼」觀測快速射電暴動態演化 獲重要成果

下一則

封控嚇跑人才、資金？紐時：歐企對投資中國漸失興趣

延伸閱讀

全國亞裔總商會「亞裔堅強」高峰會 灣區多領袖與會

全國亞裔總商會「亞裔堅強」高峰會 灣區多領袖與會
什麼建材最流行 加建房新規有哪些？快來這裡找答案

什麼建材最流行 加建房新規有哪些？快來這裡找答案
Netflix股票評級升至跑贏大盤

Netflix股票評級升至跑贏大盤
想獲得全球最大主權財富基金投資？ 須先達成此目標

想獲得全球最大主權財富基金投資？ 須先達成此目標

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
長沙中國電信大樓起火，目前已經控制住火勢。（取材自微博）

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

2022-09-16 06:38
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

2022-09-17 12:52
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

2022-09-15 11:58

超人氣

更多 >
英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎
川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州
Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息