金融女高管爆貪 公款印佛經、整櫃名牌包、絲巾

中國展開金融反腐行動，近年有多名女性高階主管落馬，其醜聞也一一被揭開，例如有人以公款印佛經、把貸款 客戶當「提款機」及家中有整櫃精品包包和絲巾等，奢靡腐化情境令人咋舌。

上觀新聞報導，近年來，隨著金融領域加大反腐，時常有「落馬」銀行高階主管的案件披露，其中也不乏一些女性領導幹部。

例如富滇銀行原副行長曹艷麗涉嫌受賄、濫用職權被開除黨籍和公職。調查指她違規收受禮品禮金及出入私人會所，搞權色、錢色交易；與他人發生不正當性關係；擅權妄為，違規干預貸款發放，造成富滇銀行巨額資金損失。

另在曹艷麗之前，2018年時富滇銀行的另一位副行長孔彩梅也「落馬」。她的事蹟更驚人，包括將資金進行高息借貸，被諷「白天當銀行行長，晚上作錢莊莊主」。

且調查人員到她家後發現，孔彩梅的床頭竟然貼了兩張「天師符」 。她解釋別墅太大自己一個人不敢住。此外她信鬼神問大師，甚至以公款印佛經散發。

另據江西省紀委監委消息，上饒銀行董事長李群被開除黨籍和公職。指她奢靡腐化，大肆收受禮品禮金，既想當官又想發財，把貸款客戶當成「提款機」，由他人支付費用，沈迷享受貸款客戶提供的保姆式服務。

此外，青海銀行原行長王麗因違紀違法落馬後，被揭發過著「奢侈品人生」，調查人員查出她家有一整櫃的高級絲巾，逾40個名牌包。

還有包括人民幣50萬元左右紀念鈔、一些黃金製品及禁止買賣的麝香等，王麗必須找私人住所專門藏匿贓款贓物，場面讓辦案20多年的辦案人員也感覺到很震驚。

中國網友說對金融官員貪婪腐化不意外，但認為她們為何敢如此大膽妄為也需深入調查。