「保交樓」淪安慰 路透：中國爛尾樓停貸潮加劇

爛尾樓停貸風暴將增加中國房企面臨的現有融資和流動性壓力。圖為北京一處在建樓盤，與事件無關。（中通社資料照片）

中國爛尾樓風暴6月底爆發後席捲各地，不少業主出來維權並停止繳納貸款 ；由於範圍廣、影響大，中央不得不出手「拆彈」，要求地方政府與房地產 開發商將「保交樓」視為重要任務優先解決。然而路透報導指出，官方介入兩個多月後，停貸潮卻有加劇跡象。

據報導，雖然各地監管機構在中央一聲令下，爭先恐後為購房者提供長達六個月的貸款還款寬限期，並承諾加快建設，然而截至目前為止，仍有許多停擺建案仍然沒有重新開工跡象，不少地方政府也沒有提出明確指導方針與政策。

根據一份在軟體開發平台GitHub上，由停貸者們共同建立的清單顯示，截至9月16日，全中國共有342個不動產項目的買家加入了抵制與停貸的行動，相較於7月底的319個，略有增加。

報導並引述多位購房者表示，在遲遲未開工的情形下，貸款還款寬限期一步步逼近，「如果六個月後仍未恢復興建，我們該怎麼辦？我們將直接停止支付所有款項。」

一名在鄭州購屋化名Ashley的消費者說，雖然她購買的公寓在第二季恢復施工，但只有少數人在工地工作，這不過是「安撫屋主」的舉動。事實上，鄭州市政府不但多次取消與購房者的會議，更「警告」業主們不要前往北京 抗議。

另一名購買恆大集團在合肥一處不動產項目的消費者說，他本應在2020年收房，但工地的施工已經停止四年。雖然在8月底恢復了部分施工，然而現場只有約20名工人。「如果看不到實質性成果，將不會再償還抵押貸款，我們會繼續抗議—我們會去北京。

據報導，這次「停貸潮」發生在中國最重要的政治活動20大召開之際；與此同時，中國經濟在經歷多地封控後，面臨停滯的危機。因此除了控制輿論，政府也在試圖解決該問題，以防更嚴重的經濟後果；法國外貿銀行（Natixis）上個月發布一份報告表示，如果中國所有未完成的不動產項目抵押貸款都被抵制，約2.3兆人民幣(約3262萬美元)的貸款將受到影響，占總抵押貸款的6%。