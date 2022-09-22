川瀘定地震護百人反受困 失聯17天 水電站員工獲救大哭

四川村民徒步找到受困17天災民甘宇（右）。（取材自川觀新聞）

四川瀘定地震 守護電站救了幾百人的灣東水電站員工甘宇，受困失聯17天，經過15天的搜救，21日終於被找到。封面新聞報導指出，救人者是村里的村民倪太高，目前甘宇生命體徵平穩，精神狀態良好，正在接受治療。

央視新聞報導，5日瀘定地震中，甘宇和同事羅永放棄第一時間逃生，在灣東水電站堅守一夜，避免下游村莊被淹，自己卻被困失聯。6日甘宇和同事逃生，7日甘宇因體力不支和同事分開。8日羅永獲救，9日直升機等待了一天因下雨未能起飛，石棉縣救援力量徒步進山營救，也因塌方路斷中止。

紅星新聞報導，猛虎崗位於四川石棉縣王崗坪鄉躍進村，王崗坪鄉鄉長神曉兵表示，21日上午，有倪姓村民聽到呼救，遂前往救援，找到了甘宇。據報導，神曉兵說，猛虎崗離灣東水電站直線距離十多公里，但中間隔著幾個山峰，道路險峻。

另據川觀新聞報導，找到甘宇的村民倪太高說，他兩天前回到躍進村餵羊時，聽說救援人員在附近搜尋甘宇。他因熟悉猛虎崗一帶地形，便在親戚家住下，隔天一早7時，帶了兩瓶飲料和一些糖果餅乾出發，徒步兩個多小時，在一處山坡聽到有人呼救，循線過去發現躺在樹林中的甘宇。

據報導，倪太高描述，甘宇身上衣服破爛，腿上有傷。他立即打電話給當地政府，並將攜帶的飲料拿出，讓他慢慢喝下。「他狀態還可以，就是看到我大哭了一場，說還好遇到了我。」隨即，他給家裡打電話，讓他們送來衣服、褲子。

報導指出，21日上午11時30分，石棉縣王崗坪鄉抗震救災指揮部集結大渡河勇士 突擊隊十人、消防員八人、醫護人員兩名，集結前往猛虎崗展開營救。最後把甘宇轉移到猛虎崗管護站，由直升飛機轉送醫院。