我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普海湖莊園被搜 司法部獲准繼續審閱機密資料

國會暴亂聽證 大法官湯瑪斯妻願參加：渴望回答問題

川瀘定地震護百人反受困 失聯17天 水電站員工獲救大哭

中國新聞組／北京22日電
四川村民徒步找到受困17天災民甘宇（右）。（取材自川觀新聞）
四川村民徒步找到受困17天災民甘宇（右）。（取材自川觀新聞）

四川瀘定地震守護電站救了幾百人的灣東水電站員工甘宇，受困失聯17天，經過15天的搜救，21日終於被找到。封面新聞報導指出，救人者是村里的村民倪太高，目前甘宇生命體徵平穩，精神狀態良好，正在接受治療。

央視新聞報導，5日瀘定地震中，甘宇和同事羅永放棄第一時間逃生，在灣東水電站堅守一夜，避免下游村莊被淹，自己卻被困失聯。6日甘宇和同事逃生，7日甘宇因體力不支和同事分開。8日羅永獲救，9日直升機等待了一天因下雨未能起飛，石棉縣救援力量徒步進山營救，也因塌方路斷中止。

紅星新聞報導，猛虎崗位於四川石棉縣王崗坪鄉躍進村，王崗坪鄉鄉長神曉兵表示，21日上午，有倪姓村民聽到呼救，遂前往救援，找到了甘宇。據報導，神曉兵說，猛虎崗離灣東水電站直線距離十多公里，但中間隔著幾個山峰，道路險峻。

另據川觀新聞報導，找到甘宇的村民倪太高說，他兩天前回到躍進村餵羊時，聽說救援人員在附近搜尋甘宇。他因熟悉猛虎崗一帶地形，便在親戚家住下，隔天一早7時，帶了兩瓶飲料和一些糖果餅乾出發，徒步兩個多小時，在一處山坡聽到有人呼救，循線過去發現躺在樹林中的甘宇。

據報導，倪太高描述，甘宇身上衣服破爛，腿上有傷。他立即打電話給當地政府，並將攜帶的飲料拿出，讓他慢慢喝下。「他狀態還可以，就是看到我大哭了一場，說還好遇到了我。」隨即，他給家裡打電話，讓他們送來衣服、褲子。

報導指出，21日上午11時30分，石棉縣王崗坪鄉抗震救災指揮部集結大渡河勇士突擊隊十人、消防員八人、醫護人員兩名，集結前往猛虎崗展開營救。最後把甘宇轉移到猛虎崗管護站，由直升飛機轉送醫院。

地震 勇士

上一則

「保交樓」淪安慰 路透：中國爛尾樓停貸潮加劇

下一則

繼中國移動、中國電信後 中聯通遭美制裁

延伸閱讀

昆凌「乳頭受傷」揭當媽辛酸 曝地震時周杰倫第1反應

昆凌「乳頭受傷」揭當媽辛酸 曝地震時周杰倫第1反應
洛杉磯30年內恐有超級地震

洛杉磯30年內恐有超級地震

台灣918地震 等同8顆原子彈

台灣918地震 等同8顆原子彈
氣象局緊盯嘉南3斷層 30年內大震機率2到5成

氣象局緊盯嘉南3斷層 30年內大震機率2到5成

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
長沙中國電信大樓起火，目前已經控制住火勢。（取材自微博）

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

2022-09-16 06:38
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

2022-09-17 12:52
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

2022-09-15 11:58

超人氣

更多 >
英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎
川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州
Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息