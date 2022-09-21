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武漢高校偷電被罰200萬 學生不滿「平攤」爆示威

中國新聞組／綜合報導
網傳武漢紡織大學外經貿學院因竊電被供電公司罰款200萬元，但學校讓每名學生平攤約300多元罰款，導致學生抗議與警察有肢體接觸。（視頻截圖）
網傳武漢紡織大學外經貿學院因竊電被供電公司罰款200萬元，但學校讓每名學生平攤約300多元罰款，導致學生抗議與警察有肢體接觸。（視頻截圖）

網傳武漢紡織大學外經貿學院因竊電被供電公司發現，「校方對違約用電行為供認不諱」，有學生反饋，學校被罰款200萬元(人民幣，下同)，但學校讓每個學生平攤約300多元罰款，19日晚學生抗議與警察有肢體接觸，校方揚言參與示威的學生將直接開除。

綜合自由亞洲電台等媒體報導，數百位武漢紡織大學外經貿學院學生19日晚聚集校園，有人持毛澤東畫像，而校方保安則在旁戒備。

來源：900新聞

據學生反映，這次示威的導火線是宿舍供電問題。據指，校方涉及「違規用電」，導致宿舍樓出現長時間停電，情況已經嚴重影響到學生的日常生活。

有學生在網上稱，所謂「違規用電」，是指該校新建宿舍不繳費，而去偷食堂的電，被發現後遭電力局停電。因為宿舍停電停水，學生只能睡走廊天台，學校的應對辦法則是讓學生睡圖書館和活動中心，惹來學生不滿。

20日凌晨，大批學生在微博發文講述周一晚的維權行動，但網管隨即封殺。同日下午示威帖子已被屏蔽，而發帖學生微博帳號則出現「因違反社區公約，該用戶目前處於禁言狀態」的字句。

武漢紡織大學外經貿學院學生集體維權。（取材自微博）
武漢紡織大學外經貿學院學生集體維權。（取材自微博）

武漢 微博 警察

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