南京女大生命案…主犯二審仍判死 聽到宣判人癱了

遇害女生李某月。（取材自微博）

2020年7月，21歲的南京女大學生李某月與男友洪嶠發生矛盾，洪嶠夥同張晨光、曹澤青兩人，在雲南西雙版納的山林中將李某月殺害。二審判決日前出爐，洪嶠仍被判死刑，另兩名被告被判死緩。死者父親李勝說，「洪嶠通過視頻的方式出席了宣判，我感覺他人都癱在那裡了，他應該也知道自己會有這樣的一個結果」。

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綜合媒體報導，洪嶠與李某月是戀人關係，二人發生矛盾後，洪嶠產生殺害李某月之意，並邀張晨光、曹澤青多次商議殺害李某月的計畫。2020年7月9日晚，李某月在雲南西雙版納州勐海縣的山林中被害，嫌犯洪嶠、張晨光、曹澤青三人徒手扭斷被害人頸椎當場死亡。

一審判決洪嶠以故意殺人罪被判處死刑，剝奪政治權利終身。洪嶠提出精神病鑒定申請，該案被檢察院退回公安 機關補充偵查。

二審結果，雲南省高院 駁回被告上訴，維持一審判決，洪嶠被判死刑，另兩名被告被判死緩。「刑事裁定書」顯示，主犯洪嶠的精神病鑒定申請仍未獲支持。

被害人李某月的父親李勝走出法院。（取材自極目新聞）

李某月的父親李勝表示，只有判處洪嶠死刑才能告慰女兒。他認為，洪嶠心思縝密，作案過程是精心布置的程序。對雲南省高院維持一審判決的裁定，李勝稱是司法公平正義的體現。李勝將帶著判決書去女兒墓前祭拜。

李勝說，接下來，他們將等最高法的最終覆核結果，生活也將歸於平靜。