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藝考機構「影路」校長疑炫耀睡百女 「是電影界教父」

中國新聞組／北京21日電
藝考機構校長杜英哲被控性侵害。（取材自微博）
藝考機構校長杜英哲被控性侵害。（取材自微博）

「17歲那年，我被杜英哲在屁股上畫了隻烏龜」，網紅施子怡在「21個藝考圈房思琪的血淚控訴」中，揭露藝考機構「影路」校長杜英哲性侵害行為。她指出，考北電的孩子都是未成年，其中一個03年的小女孩，17歲被誘騙後懷孕，輟學，18歲那年生下了杜英哲的孩子。

杜英哲在2007年成立藝考機構，至今15年，巔峰時期一屆有500名學生，每一屆都有很多女生受害。據施子怡了解，最早的受害人可以追溯到07文學系。她稱杜英哲甚至私下和她炫耀睡過上百名學生，「我就是電影界的教父」。

在施子怡19日發文控訴杜英哲之後，杜英哲私信了他覺得爆她料的女學生並問，「你覺得這是事實嗎」，施子怡20日聯合7位實名的影路前學生、前老師、北電文學系同窗，連同11位匿名學生老師，以及此前爆料的三名學生，以血淚控訴文向杜英哲宣告：「是的，我們覺得這是事實」。

中戲12編導學生提到「他給我搓澡了，全身的細緻地搓澡，從頭到腳」；中戲13戲文學生指出，「他直接走過來解開了襯衫扣子，摸著我的胸，幫我重新貼了胸貼」；中戲12戲文學生說，「他脫下了我的上衣，在我上半身完全裸露的情況下用膠帶緊緊地纏繞我的胸部」。

另外，不願具名的影路學生說，在外住宿飯店時，她聽到杜英哲的砸門聲要她開門，「我非常輕地鎖上了浴室門，拿著剪刀在裡面哭」；更有學生說，「在杜英哲和機構pua陰影之下，我覺得我就是一無是處的廢物，徹頭徹尾的失敗者」。

網紅施子怡也是北電學生，近日已因個人原因自願退學。她指出藝考的時候杜英哲也帶過她，當時杜英哲教她寫作，要求寫出「我的性幻想」、「我第一次自慰」劇本作業。當時她也想揭露這些事，但是很怕反被蕩婦羞辱，也怕對方在圈子裡積累多年的勢力。

施子怡寫道，為什麼這15年來都沒有人敢站出來？因為杜英哲利用未成年女孩的恐懼，當她們孤身一人，來北京租房，參加藝考集訓時，都是迷茫而焦慮。他會誘惑暗示女孩們，跟他發生關係，可以考上好的大學，可以被影視圈認可，可以出人頭地、實現夢想。

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