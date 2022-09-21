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北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

中國新聞組／北京21日電
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

被稱為明星搖籃北京電影學院近日爆出醜聞，導演系學生趙韋弦、藝術科系考試機構校長杜英哲被指控性騷擾，網上甚至出現「21個藝考圈房思琪的血淚控訴」，稱杜英哲把學院當後宮，15年間誘姦上百名女生。杜英哲對此駁斥，稱僅是自己教法有爭議。

綜合媒體報導，近日，有網友在社群媒體上發文舉報北電的趙韋弦誘騙30多位中學生拍攝大尺度影片，並疑似竊取近200餘人私密照片。北京電影學院稱將展開調查。

在微博擁有146.8萬名粉絲的網紅、也是北京電影學院學生的「施子怡zhucebuliao」19日發文，她先是說自己曾被同校的趙韋弦騷擾，接著再爆料趙韋弦的藝考老師杜英哲，有「更嚴重1萬倍惡行」。

她指控，杜英哲是編導類藝考機構「影路站台」的校長，15年來誘姦多名未成年女學生。「他的所作所為，可能是國內教育界性質最嚴重、持續時間最長、被害人數最多、被害人平均年齡最小的一場性剝削。」

她收集整理21名受害者控訴杜英哲的文章，在20日發布「21個藝考圈房思琪的血淚控訴」。文中稱杜英哲會用各種手段引誘女學生，比如讓她們去寫隱私的故事、在上課的時候公然進行肢體騷擾等，還會讓她們去泰國參加免費的夏令營，利用女孩們孤立無援的心理，大膽地實施猥褻行為。

輿論發酵後，娛樂圈的眾星及大V紛紛轉發施子怡的動態，強烈譴責杜英哲。其中包括演員李佳航、劉家禕，知名編劇賈東岩及人民大學新聞學講師董晨宇等人。

孫儷的親妹妹孫艷透露自己的列表裡就有很多受害者，她是北電20級學生。 

報導指出，今年40歲的杜英哲畢業於北電文學系，之後自己組建藝術專業考試機構「影路站台」任校長。該機構主要是為投考北電的學生進行培訓，是業內知名藝考培訓機構。

杜英哲20日在微信發一短文回應，他稱，「我在藝考中的教學方法的確很有爭議，但也很有效果，因為天真單純的考生在藝考中是沒辦法競爭過接觸過成年人世界的考生的。」但他否認涉及「MeToo」問題，並稱有「女受害者」已報警，「是針對文章作者道聽塗說的虛假描述」。

施子怡舉報的消息也驚動央視，央視更新動態中，特別強調當女生遭遇性騷擾後應當向公安機關報案，或提起民事訴訟。施子怡除了感謝央視，也發文稱，自己已到公安局做筆錄。

杜英哲是編導類藝考機構「影路站台」的校長、及北電導演系學生趙韋弦。(取材自微博)
杜英哲是編導類藝考機構「影路站台」的校長、及北電導演系學生趙韋弦。(取材自微博)
杜英哲的回應。(取材自微博)
杜英哲的回應。(取材自微博)

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