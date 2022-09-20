貴州27死車禍 同批隔離者：連接收地都沒 比想像中還扯

貴州省黔南州，18日凌晨發生巴士在高速公路翻覆意外，已造成至少27死20傷。（取材自央視）

貴州貴陽轉運涉疫隔離人員，結果大巴車翻覆造成27死20傷重大事件。有關事發過程出現的疏失尚未見官方進一步報導。貴陽市副市長林剛已對外公開道歉，19日晚上宣布包括貴陽市雲岩區委書記等三名官員停職檢查。

這件重大交通意外也讓許多網友質疑中國當前嚴格且離譜的防疫 轉運政策。中共黨校前教授蔡霞19日晚間透過推特轉發一名自稱是與出事巴士同批隔離者的說法，稱整個轉運過程經過「比想像中還扯」。

這名隔離者表示，他也住在貴陽市，社區同樣被封控，事發前和家人已居家隔離10多天，17日晚間9時多突然收到通知要去隔離點集中隔離，僅管他近半個月來接受核酸檢測皆陰性，出示結果給防疫人員看，對方仍堅持稱是「上頭命令」，他只能選擇配合。

他與家人只好簡單收拾行李、穿上防護服，18日凌晨1時搭上巴士從社區出發，凌晨1時半左右巴士突然停在路邊，他往窗邊一瞧，發現還有三輛巴士早一步停在此處，路旁一堆人聚在車邊，有的人連防護服都沒穿。

沒想到巴士這一停就是三個多小時，看到幾輛巴士已經先行離開，他便問警察 還要等多久？沒想到對方卻說，因為還沒聯繫到可以接受他們這些人的地方。他一聽大怒：「我X！連接收地都沒有，你把我們弄出來幹嘛？非要把我們的綠碼（指陰性）整成紅碼（指陽性）你才高興？」

不久就傳出和他同批隔離者所搭乘的巴士翻覆，事發後，巴士馬上將他和同車的人送回原社區。

還有網友質疑，這起重大車禍在當天凌晨2時40分發生後，消息一度被壓住，在網路不斷流傳後，官方才在晚上召開記者會宣布此事。

另據「貴州發布」19日晚的消息，貴陽市雲岩區委書記朱剛，雲岩區委統戰部部長、區隔離轉運工作專班組長宋成強，貴陽市公安 局雲岩分局政委肖淩雲被停職檢查。有關調查處理結果將及時向社會公布。