我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

「我們都在車上」 貴州隔離大巴翻車惹民憤

中國新聞組／北京20日電
發生車禍的貴陽大巴出發前的照片，出現了車輛正前方拍到司機穿著防護衣駕駛的景象。(取材自微博)
發生車禍的貴陽大巴出發前的照片，出現了車輛正前方拍到司機穿著防護衣駕駛的景象。(取材自微博)

「你憑什麽認為你不會在那輛凌晨的大巴上？」貴州隔離人員巴士翻車事故造成27人死亡，嚴苛的清零政策在網上掀起巨大的民憤，網友批評「清零勝過人命」。雖然官方刪除部分新聞與管控評論，網友為了規避審查，「我們都在車上」成為社群關鍵字。

來源：YouTube

18日凌晨，一輛載有47人的隔離轉運巴士在貴州的黔南州三荔高速發生側翻事故，造成27人死亡，其中45人為貴陽市雲巖區涉疫社區的居民，要被送往黔南州荔波縣隔離。

事發之初，官方絕口不提事故發生原因與乘客身分，在確認為隔離轉運車之後，引發社會輿論譁然。

自由亞洲電台報導，在中國社交媒體上，多篇聲討當局強制隔離、封城文章短暫出現後，立即遭到刪除。

微博用戶@芮芮兜發帖「你憑什麽認為你不會在那輛凌晨的大巴上？」該貼隨即吸引了大量評論與轉發，在獲得了25萬點讚後，該貼被微博轉為私密可見。

還有網友物傷其類表示，「誰說我們沒有在凌晨的大巴上，我們明明都在」、「而且你沒有不上的理由」、「這已經不是時代的一粒沙了，這是時代的重錘」。

有網友說：「活在這個地方，沒有任何能夠指望的。只能每天不斷祈求那輛失控的大巴上沒有坐著家人和身邊的朋友。只能祈求已經全員坐上失控大巴的我們免於一死。」

更有網友質問，「這去世的27個人在你們眼裡到底是什麽?」

財新網引述一名事件罹難者小雅的友人周潔表示，小雅17日晚間8時接到通知「收拾行李，要出去隔離幾天」，她和妹妹，以及整棟樓的人都一起被拉走送往集中隔離，小雅一開始並不知道目的地是哪裡，問司機也不回答。

周潔表示，小雅最後一次回覆訊息是在18日凌晨1時33分，稱「坐太久了，屁股都坐麻了」，之後就音訊全無。18日下午傳來不幸罹難的消息。

網上的截圖顯示，財新網常務副主編高昱在事後公開批評當局的清零政策：「堅決反對全民核酸！堅決反對清零防疫！堅決反對閉關鎖國！」但相關貼文目前已經消失。

部分網友為了避免受到言論審查，在發文的時候刻意不提「貴州」、「高速事故」、「隔離轉運」，改以「我們都在車上」暗喻，一方面批評矯枉過正的政策，一方面也為自身處境感到無力，稱「我們都在車上，只是車還沒翻」。

微博 社群 封城

上一則

貴州大巴翻覆給交代? 貴陽3幹部停職 網仍怒

下一則

蝦皮中國「光速裁員」開完會7分鐘宣布查無此人

延伸閱讀

坐上開往隔離死亡大巴…貴州翻車27死 清零重於人命？

坐上開往隔離死亡大巴…貴州翻車27死 清零重於人命？
貴州隔離巴士翻覆 3名幹部遭停職

貴州隔離巴士翻覆 3名幹部遭停職
貴州隔離轉運車翻覆27死20傷 原定19日清零 已轉萬人到外地

貴州隔離轉運車翻覆27死20傷 原定19日清零 已轉萬人到外地
女王國葬╱限搭巴士 惹火多國元首 部分拒出席

女王國葬╱限搭巴士 惹火多國元首 部分拒出席

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
長沙中國電信大樓起火，目前已經控制住火勢。（取材自微博）

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

2022-09-16 06:38
男童與祖母互相拉扯。（視頻截圖）

傳黑龍江10歲男童勒死奶奶 家人全程攝影還在笑

2022-09-14 00:37
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

2022-09-17 12:52
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

2022-09-15 11:58
疑似出事的大巴車。（取材自微博）

中國貴州大巴車深夜翻覆 已27死20傷 網瘋傳「都是拉去隔離的」

2022-09-18 01:48

超人氣

更多 >
頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋
英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別

英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別
哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程

哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程