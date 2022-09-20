「我們都在車上」 貴州隔離大巴翻車惹民憤

發生車禍的貴陽大巴出發前的照片，出現了車輛正前方拍到司機穿著防護衣駕駛的景象。(取材自微博)

「你憑什麽認為你不會在那輛凌晨的大巴上？」貴州隔離人員巴士翻車事故造成27人死亡，嚴苛的清零政策在網上掀起巨大的民憤，網友批評「清零勝過人命」。雖然官方刪除部分新聞與管控評論，網友為了規避審查，「我們都在車上」成為社群 關鍵字。

來源：YouTube

18日凌晨，一輛載有47人的隔離轉運巴士在貴州的黔南州三荔高速發生側翻事故，造成27人死亡，其中45人為貴陽市雲巖區涉疫社區的居民，要被送往黔南州荔波縣隔離。

事發之初，官方絕口不提事故發生原因與乘客身分，在確認為隔離轉運車之後，引發社會輿論譁然。

自由亞洲電台報導，在中國社交媒體上，多篇聲討當局強制隔離、封城 文章短暫出現後，立即遭到刪除。

微博 用戶@芮芮兜發帖「你憑什麽認為你不會在那輛凌晨的大巴上？」該貼隨即吸引了大量評論與轉發，在獲得了25萬點讚後，該貼被微博轉為私密可見。

還有網友物傷其類表示，「誰說我們沒有在凌晨的大巴上，我們明明都在」、「而且你沒有不上的理由」、「這已經不是時代的一粒沙了，這是時代的重錘」。

有網友說：「活在這個地方，沒有任何能夠指望的。只能每天不斷祈求那輛失控的大巴上沒有坐著家人和身邊的朋友。只能祈求已經全員坐上失控大巴的我們免於一死。」

更有網友質問，「這去世的27個人在你們眼裡到底是什麽?」

財新網引述一名事件罹難者小雅的友人周潔表示，小雅17日晚間8時接到通知「收拾行李，要出去隔離幾天」，她和妹妹，以及整棟樓的人都一起被拉走送往集中隔離，小雅一開始並不知道目的地是哪裡，問司機也不回答。

周潔表示，小雅最後一次回覆訊息是在18日凌晨1時33分，稱「坐太久了，屁股都坐麻了」，之後就音訊全無。18日下午傳來不幸罹難的消息。

網上的截圖顯示，財新網常務副主編高昱在事後公開批評當局的清零政策：「堅決反對全民核酸！堅決反對清零防疫！堅決反對閉關鎖國！」但相關貼文目前已經消失。

部分網友為了避免受到言論審查，在發文的時候刻意不提「貴州」、「高速事故」、「隔離轉運」，改以「我們都在車上」暗喻，一方面批評矯枉過正的政策，一方面也為自身處境感到無力，稱「我們都在車上，只是車還沒翻」。