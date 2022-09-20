貴州大巴翻覆給交代? 貴陽3幹部停職 網仍怒
貴州18日凌晨發生重大交通意外，載運隔離人員的大巴車翻覆造成27死、20傷，貴州貴陽市副市長林剛誠懇道歉，並稱會給全社會一個負責任的交代。但在網上痛批「該怎麼交代」究責聲浪下，貴州19日火速通報，將貴陽市三名幹部停職檢查。
來源：YouTube
央視新聞報導，這輛大巴車是在18日零時10分從貴陽市雲岩區出發，準備將隔離人員轉運至黔南州荔波縣隔離酒店集中醫學觀察。18日凌晨2時40分，車輛行駛至黔南州三都至荔波高速32公里處發生側翻，墜入路旁深溝。造成27人不幸遇難，20名傷者被就近送往醫院救治。
貴陽市副市長林剛18日晚間召開記者會表示，他代表市委、市政府對所有遇難人員表示沉痛哀悼，向所有遇難人員家屬、受傷人員表示深切慰問，並向全社會作出誠懇道歉。
微信公眾號「貴州發布」19日發布懲處，三名被組織停職檢查的官員為：貴陽市雲岩區委書記朱剛，雲岩區委常委、區委統戰部部長、區隔離轉運工作專班組長宋成強，貴陽市公安局雲岩分局黨委副書記、政委肖淩雲。
但此事在貴陽市發生強烈反彈，大量網友留言痛批當地政府，「再多的道歉也沒用」，「這麼大的貴陽市難道找不到隔離酒店，一定要外運至300公里外的荔波縣隔離酒店？」並質疑當中是否有利益輸送問題。
據「貴陽發布」此前公布的轉運方案，截至事發前，貴陽市已向外轉運確診病例和密接人員7396人，正在轉運2900人。
網友還質疑，高速公路上大客車凌晨2時至5時不得行駛，而事故發生時間是凌晨2時40左右，貴陽市為何要以涉嫌嚴重違規的方式轉運隔離人員？這樣大規模的長途轉運，又深夜加班，已嚴重違反規定。駕駛員全身防護服開車，又在半夜工作，極有可能因極度疲勞下發生車禍。
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