貴州大巴翻覆給交代? 貴陽3幹部停職 網仍怒

摔成廢鐵的大巴被工程車輛拖走。（取材自微博）

貴州18日凌晨發生重大交通意外，載運隔離人員的大巴車翻覆造成27死、20傷，貴州貴陽市副市長林剛誠懇道歉，並稱會給全社會一個負責任的交代。但在網上痛批「該怎麼交代」究責聲浪下，貴州19日火速通報，將貴陽市三名幹部停職檢查。

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央視新聞報導，這輛大巴車是在18日零時10分從貴陽市雲岩區出發，準備將隔離人員轉運至黔南州荔波縣隔離酒店集中醫學 觀察。18日凌晨2時40分，車輛行駛至黔南州三都至荔波高速32公里處發生側翻，墜入路旁深溝。造成27人不幸遇難，20名傷者被就近送往醫院救治。

貴陽市副市長林剛18日晚間召開記者會表示，他代表市委、市政府對所有遇難人員表示沉痛哀悼，向所有遇難人員家屬、受傷人員表示深切慰問，並向全社會作出誠懇道歉。

有網友分享涉事巴士出發前的畫面。（取材自微博）

微信 公眾號「貴州發布」19日發布懲處，三名被組織停職檢查的官員為：貴陽市雲岩區委書記朱剛，雲岩區委常委、區委統戰部部長、區隔離轉運工作專班組長宋成強，貴陽市公安 局雲岩分局黨委副書記、政委肖淩雲。

但此事在貴陽市發生強烈反彈，大量網友留言痛批當地政府，「再多的道歉也沒用」，「這麼大的貴陽市難道找不到隔離酒店，一定要外運至300公里外的荔波縣隔離酒店？」並質疑當中是否有利益輸送問題。

據「貴陽發布」此前公布的轉運方案，截至事發前，貴陽市已向外轉運確診病例和密接人員7396人，正在轉運2900人。