我是成年男人…18歲小伙救回17樓窗外輕生女孩

18歲開鎖小伙救回樓外的輕生女孩。（視頻截圖）

河南 安陽湯陰縣一名女孩日前站在17樓窗外欲輕生，被一名18歲開鎖師傅救下；開鎖師傅母親王女士稱，回想救人的情景仍然感到害怕，但對兒子救人舉動，感覺非常驕傲。

極目新聞報導，這名開鎖小伙賀師傅17日下午3點左右，接到一則求助電話，一名母親稱，她12歲的女兒把臥室門鎖了，需要他幫忙打開。

賀師傅說，十多分鐘後，他們母子二人剛剛到小區門口聯繫女孩媽媽進行登記時，女孩媽媽說孩子已經到窗台外了；賀師傅趕到女孩家打開鎖後，發現門已經被書桌、書包等抵住了。推開門，賀師傅衝到窗台前準備拉女孩時，才發現女孩站在居民樓腰線上，腰線只有二三十公分寬，也沒有防護網，非常危險。

「開始我是用一隻手拉她，但我怕一隻手拉不住，而且女孩還在尖叫、哭鬧，我就讓我媽拽著我的腿，打開窗戶，把身子探出去拉住了女孩。」賀師傅說，最初他跨在窗台上試著拉女孩，往樓下一看，他感覺自己緊張得不行。但當時只有女孩媽媽和另一個阿姨在家，他作為一名成年男子，遇到這種情況不可能看著不動。

賀師傅的母親王女士表示，「17樓太高了，我兒子直接跨在窗台上拉人，我就趕緊先勸住我兒子『冷靜、別慌』，後來打開另一扇窗戶，幾人合力把女孩拉了回來。」「當時兒子一直說「小妹妹你別慌，你有啥苦和哥哥說，哥哥求求你。』王女士說，他兒子是2003年出生的，今年才滿18周歲，現在回想起這幾句話和兒子救人的舉動，覺得兒子真的長大了。

18日上午，被救小女孩和媽媽一起來到王女士的店裡，向他們母子道謝。「看到小閨女平安，心結也打開了，我也非常高興，這是最好的結果。」王女士說。