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跳湖救下輕生女子 山東7旬奶奶被讚「女俠」

中國新聞組／北京20日電
72歲奶奶韓明花跳湖救下輕生女子（見圖），被外界讚美是見義勇為的「女俠」。（視頻截圖）
72歲奶奶韓明花跳湖救下輕生女子（見圖），被外界讚美是見義勇為的「女俠」。（視頻截圖）

山東淄博市一公園日前有一名年輕女子跳湖輕生，被湖邊打太極拳的72歲老奶奶韓明花發現，下水將女子救起，韓明花從打拳鍛練的老奶奶，一躍成為見義勇為的「女俠」，阿里巴巴天天正能量也給予特別獎及1000元獎金。

齊魯晚報報導，韓明花13日12點左右和老伴在打太極拳，正要收拾東西回家時，卻聽到了一陣呼救聲。「當時我們就在附近鍛練，聽到呼救後趕過去一看，一個女子在湖裡撲騰，已經快沒過脖子了。」韓明花回憶。

72歲奶奶韓明花跳湖救下輕生女子，被外界讚美是見義勇為的「女俠」。（視頻截圖）
72歲奶奶韓明花跳湖救下輕生女子，被外界讚美是見義勇為的「女俠」。（視頻截圖）

看到這一幕的韓明花急忙扔下東西來到湖邊，正值中午，湖邊人煙稀少，她本來想等公園的人開救生船過來，但是他們離得太遠了。韓明花沒有多想，脫下鞋子，一步一步下到湖水中慢慢靠近，將援助的手伸向女子，彼時，女子已經因驚嚇過度與掙扎勞累而陷入短暫的昏迷。

湖中的石子特別濕滑，韓明花的雙腳站不穩，加之女子掙扎後不斷下沉，稍不注意，兩人一塊滑進了深水處。韓明花極力讓自己冷靜，發現距離自己不遠處有一棵蒲草，韓明花抓著女子，奮力向蒲草的方向游去，終於，韓明花抓住了蒲草，用盡全身力氣帶著女子成功上了岸。

上岸後，附近趕來的救援人員立即對輕生跳湖的女子進行檢查和安撫，發現其並無大礙。韓明花經檢查身體無恙後，到附近休息處換衣休整，等韓明花放鬆下來才感到身上的疼痛。

初步了解，女子可能是因工作不順輕生，隨後公園安排幾名女性工作人員幫老人和溺水女子換衣服。警察聯繫到女子家人將她接回家。

另據極目新聞報導，韓明花雖然會游泳，湖中救人卻是第一次。她說，救人時自己膝蓋磕破了點皮，但無大礙，事後還是有些後怕，「但如果見死不救，心裡會過不去，再危險也必須把她救上來。」

「七十多歲的老人下水救人，我們當然很擔心的。」韓明花的女兒李女士在接受媒體採訪時表示，「但也理解母親，她平日就是個熱心腸，遇到這種情況她不可能見死不救，都平安了，我們很高興。」

警察 游泳

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