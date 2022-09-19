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沃爾瑪被惡搞 1棵白菜3238元 竟是熊孩子惡作劇

中國新聞組／北京19日電
四川成都一家沃爾瑪現「3238元天價白菜」引發關注，調查結果，竟是一個孩子惡作劇所造成。（視頻截圖）
四川成都一家沃爾瑪現「3238元天價白菜」引發關注，調查結果，竟是一個孩子惡作劇所造成。（視頻截圖）

四川成都一家沃爾瑪近日出現「3238元天價白菜」，網友調侃稱，「有人預測房價會像白菜價，原諒我膚淺，不是房價跌了，而是白菜漲價了」；如今真相大白，原來是熊孩子惡作劇，大家都上當了。

據極目新聞報導，成都市場監管工作人員接到消息後店調查，發現大白菜上貼有兩個價籤：一個為單價人民幣5.6元的白菜，另一個為單價人民幣999元、總價人民幣3238元（約462.3美元）的西瓜。據悉，這顆天價白菜並未實際售出。

報導指出，熊孩子自助打印了一個下了架的西瓜價格標籤（因為超市將下架和不能銷售的商品單價鎖定為999元），然後將標籤折疊起來，上方是大白菜的品名，下方則是3238.7元的總價，給人「天價白菜」的假象；其實這棵白菜的真實價格是5.6元。

據報導，熊孩子惡作劇的過程，也有監控視頻佐證，市場監管部門的工作人員到店調查，找到了天價標籤，也撕開來看，很有說服力。

按照超市工作人員的說法，這個天價標籤和實際商品不符，根本不可能出售。從常理上來說，恐怕也沒有誰會去買人民幣3238元的一顆普通白菜；此外，再看最初流傳的圖片，天價標籤明顯是兩個標籤「合併」的，不過，當時恐怕也不會有多少人關注到，都將注意力放在了3238元的價格上。

房價 沃爾瑪

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