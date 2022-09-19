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比普通鹽貴50倍…「網紅鹽」425克賣169元 遭酸抽智商稅

中國新聞組／北京19日電
黑鹽與普通用鹽相比，有些產品售價貴了50多倍，圖為黑鹽示意圖。（Getty Images）
黑鹽與普通用鹽相比，有些產品售價貴了50多倍，圖為黑鹽示意圖。（Getty Images）

一袋400克的食用精鹽價格在人民幣3元（約0.42美元）左右，但近來各類「網紅」進口鹽打破了人們對鹽的認知；除了包裝精美，價格更貴得驚人，以美國夏威夷黑鹽為例，一瓶425克賣人民幣169元（約24.1美元），比一般食用鹽貴了50多倍，令人咋舌。

北京青年報報導，「網紅」進口鹽種類繁多，有喜馬拉雅粉鹽、波斯藍鹽、美國夏威夷黑鹽、法國灰鹽、鹽之花等等，都以原產地為「賣點」。商家文案稱「天然的夏威夷火山紅鹽經過幾百年的地殼內部的擠壓後才被發掘，紅鹽中混合有紅色的火山泥，含有豐富的礦物質，質地脆嫩，口感溫和，適合烹飪各種各樣的烤肉。」

而「黑火山鹽則混合有來自太平洋的海域收集的海水，經過脫水蒸發而成，內含有活性炭物質，含水量低鹽度高，還帶著焦糖的回味，適合用來烹飪重口味的食材。」

報導指出，商家更號稱喜馬拉雅玫瑰鹽則早在2億5000萬年前形成，「純天然無污染，富含多種礦物質和微量元素，且不含添加劑」(普通精製食鹽需要使用抗結劑防止鹽吸水結塊，而喜馬拉雅粉鹽是粗鹽不需要使用抗結劑)。一瓶200克研磨版的喜馬拉雅純天然岩鹽售價為人民幣58元（約8.3美元），比普通食用鹽貴40倍。

據報導，最有名的鹽之花公認產自法國，在網上的售價約在每克人民幣0.5元-1.5元，也就是普通食鹽的70倍-200倍左右。是以，有網友評論說這些色彩瑰麗的鹽撒到食物上，令人賞心悅目；也有網友說買這麼貴的「網紅鹽」純粹是浪費錢、智商稅。

報導稱，科信食品與健康信息交流中心主任鍾凱表示，商家宣稱「喜馬拉雅粉鹽是『鹽中之王』，它含氯化鈉98%以上，其餘包括鐵、鈣、鎂、鉀、鋅、硅、銅等80多種人體所需礦物質，是名副其實的鹽中之王」，簡言之，就是純度98%的食鹽，剩下2%是80多種雜質。

報導說，紐約大學醫院威徹斯特醫學中心的臨床營養師Jeff McGrath曾表示，聲稱喜馬拉雅玫瑰鹽比普通食鹽更天然或更純淨的說法很難證實。事實上喜馬拉雅玫瑰鹽中可能含有幾乎無法檢測到的元素，如果分離和大劑量食用這些元素，如砷和鈾，這些元素將是有害的，「在當前的食品世界中，『天然』這個詞意義不大」。

報導表示，在2012年原衛生部修訂「食品營養強化劑使用標準」後，食鹽不再允許添加除碘以外的營養強化劑。至於鈣、鐵等礦物質，通過吃鹽來攝入是不靠譜的。鹽只是一個調味品，並不是保健品，並不需要關注太多的成分，只看鈉、碘這兩項足夠了。

喜馬拉雅山玫瑰鹽號稱早在2億5000萬年前形成，一瓶200克研磨版比普通食用鹽貴...
喜馬拉雅山玫瑰鹽號稱早在2億5000萬年前形成，一瓶200克研磨版比普通食用鹽貴40倍。（Getty Images）

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