預售蘋果新機 「易聯購」捲款百萬跑路 上百人受害

投訴人在易聯購預購多部iPhone14。(取材自河南電視台)

一間名為「易聯購」的線上商城微信 小程序，近日爆出預售iPhone 14卻捲款百萬跑路的消息，一份印有易聯購和優樂購機署名的公告在網上流傳，該公告寫著，「我們跑路了，抱歉了。」並揚言：「這個網路是很殘酷無情的，希望這次教訓能讓你更明白」，行徑相當囂張。

藍鯨財經報導，該公告中署名的易聯購實際為微信小程序上的「易聯購線上商城」，優樂購機則是支付寶上的小程序。這則公告瞬間在網路上引發熱烈討論，網友紛紛評論這家平台為「史上最囂張的騙子」，公告中還很多錯別字。

經優樂購機客服方面證實，上述網傳公告是假的，但易聯購捲款跑路事件卻並非謠言。

據報導，一位不願具名的消費者表示，自己在9月9日到11日期間，跟易聯購分別以優惠價購買了兩台iPhone 13，以原價購買了兩台iPhone 14，總共消費約3萬3000元人民幣，幾天後，其中一台iPhone 13顯示已經發貨，另外三台手機 都顯示未發貨，沒想到14日再次登錄時竟然發現，平台已經被關停。

報導提到，從iPhone 14正式開啟預售至今，大約有上百名受害者在該平台消費，這些消費者在發現被騙後自發組建了「易聯購消費者維權群」，從清單來看，受害者消費金額累計已超過百萬元。據天眼查App顯示，易聯購關聯公司全名為重慶易聯購科技有限公司，今年7月28日才剛剛成立，時間不到兩個月。

另據本報系聯合報報導，在中美緊張局勢持續的背景下，今秋iPhone 14與華為Mate 50兩系列手機的對決，在中國可說是未演先轟動。16日蘋果新機開賣一早，北京三里屯Apple Store旗艦店就湧現大量排隊人潮，買氣明顯未受影響。

除了大量排隊人潮外，最受注目的是大量「黃牛」也在現場徘徊，一邊收購民眾剛買到的新機，一邊轉賣，甚至透過iPhone的 Air Drop功能發送廣告訊息。據中國媒體報導，深圳、上海等地甚至有黃牛開出人民幣3500元的價碼，收購容量1TB的iPhone 14 Pro Max紫色新機。