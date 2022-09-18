網紅奶茶店 古典女子形象配「SexyTea」招牌惹議

茶顏悅色的招牌除了有大眾熟知的古典女子形象的圖標外，下面還有「SexyTea」的英文字樣，被部份市民、網友認為不妥。（取材自現代快報）

總部位於湖南長沙的茶飲品牌「茶顏悅色」近年躋身網紅奶茶行列，然而日前江蘇南京新店開幕時引發爭議，因其英文招牌為「SexyTea」，配上古典的女子形象被認為會產生不好的聯想；對此茶顏悅色發布聲明道歉，並決定撤下Sexytea標誌不再沿用。

香港 01報導，茶顏悅色在南京的第三家門市日前開幕，然而，在店鋪的兩面外牆上，除了有大眾熟知的古典女子形象的圖標外，下面還有「SexyTea」的英文字樣，被部分民眾認為不妥，「茶顏悅色的英文名居然叫『SexyTea』，一言難盡」。

南京市場監管部門工作人員回應，如廣告或商標的用圖、用語略顯低俗，或者容易給消費者帶來不文明的觀感，商家就應作出整改。

網友看到後紛紛留下評論，有人認為，茶顏悅色本是中式奶茶的代表，品牌具有濃厚的古典韻味，與上述英文表述顯得不太相配，「感覺好低俗」「用古風美女再加上性感，就顯得有點不太搭了」；但也有人不以為然，認為這是談性色變，哪怕就是性感，也並不是貶義詞，「大驚小怪，看見胳膊想到大腿？」「為什麼現在的小品不好笑了，因為很多玩笑人們都開不起來」。

據報導，茶顏悅色表示，「Sexytea」本意是希望顧客能從每一杯茶裡感受到驚喜，希望遞到消費者手中的每一杯作品，無論從外現還是作品口感都能有自己的特色，與Sexy一詞「富有魅力的」的注釋比較貼切。