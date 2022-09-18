「常因人少而停課」 天津教授簡歷太好笑 衝熱搜

胡金牛在簡介自述中說了許多「大實話」。(取材自南開大學物理學院官網)

近日中國流傳一位教授的簡歷，由於不少「大實話」、相當直白，迅速成為網友熱議的話題，也使得這位教授躍升為極受關注的人物。

觀察者網報導，天津南開大學物理科學學院的教授胡金牛的簡歷中寫道，2006年大學本科畢業後到2007年10月開始讀研究生，「不要問中間有一年經歷了什麼」；取得博士學位後先後在日本、北京 、德國 展開博士後與訪問學者，他的附註則是「主要是當時找不到工作」；擔任期刊審稿人則稱「被人強拉進去的」；發表SCI論文40餘篇中，有兩個雜誌是「水刊」；對於目前擔任中國核子物理學會理事，他則指「承蒙各位前輩大佬的支持」。

更有趣的是他的研究方向，每個都予以加註，如「原子核結構中的第一性原理計算」被加註為「目前比較火」、「奇異 原子核的基本性質」則加註為「實驗比較少、可以隨便忽悠」；「中子星的基本性質」則是「目前更火的，黃金時代」；「夸克結構對原子核性質的影響」則被評論為「這個不好說」；「機器學習在原子核結構中的應用」的附註為「目前火的一塌胡塗，其實都是為了生存」。

胡金牛在簡介自述中說了許多「大實話」。(取材自南開大學物理學院官網)

在教學中，本科生的課他會註明「最近剛開的」、「有時候會全英文教學」；對於研究生的課，他還特別標注「經常因為選課人少而停課」。

在榮譽上，他自述是「2008年感動中國特別獎獲得者」。不過實際查證，2008年感動中國特別獎獲得者是全體中國人。

胡金牛言簡意賅的自我介紹和自我調侃，引發網友熱議：「好可愛的老師」、「太誠實了吧」、「真正的科學態度。」「現在大家都會獲取信息，坦誠相見更容易獲得學生的好感」。「#南開胡金牛教授簡歷太好笑了」一度衝上熱搜第二，

報導稱，不僅是胡金牛，該校物理學院另一位元教授陳璟也受到關注，包含他的教師頁面設有背景音樂，稱自豪的是「能在30歲之前出了趟國逛逛，讀完了書還順便拿到了一些文憑」（兩個學士、兩個碩士、一個博士）；關於榮譽稱號，則直接放了一張圖做為代表，上面顯示「那些只是虛名而已，就好像浮雲一樣」。

來源：環球熱點時時報YouTube