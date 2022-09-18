江西女進電商公司當「鏟屎官」幫老闆擼貓月薪859美元

劉慧負責照顧的小貓。(取材自九派新聞）

江西一名女孩8月入職杭州一家電商 公司，她的工作很特別：照顧老闆的兩隻寵物貓，一個月能領6000元人民幣（約859美元），引發網友熱議。

九派新聞報導，江西女孩劉慧（化名）表示，應聘時看到這家公司發布一個行政崗位，表示無需相關經驗，便聯繫了面試 官；對方問，能不能接受上班時照顧貓咪，這個工作本職是行政，但工作量很少，主要是照顧老闆留在公司的兩隻貓。

劉慧說，自己挺喜歡養寵物，養了一隻狗，一直想養貓，但沒有條件，「這份工作也圓了我的養貓夢。」

公司的兩隻貓平時有單獨的房間，劉慧負責給牠們餵食、換水、剪指甲。「朝九晚五，周末雙休。薪資的話，我剛入職一個月，三個月轉正，轉正後月薪6000元。」劉慧說，老闆將貓咪放在公司，他平時出差回來或周末，會來看貓咪。

中國養貓人群超過養狗，寵物貓消費市場擴張迅速，圖為擁有千萬粉絲的網紅貓「長安」。(視頻截圖)

「現在，大家的生活壓力不小，而養寵物是件很開心的事，我看著貓咪四腳朝天、慵懶的樣子，挺解壓的。」她說。

不少網友羨慕劉慧，直呼「擼貓還有錢拿，我願意」、「老闆不虧的，每次都去寵物店也不便宜」。

另據新京報報導，隨著獨居人口增加，寵物的溫情陪伴作用日益凸顯，越來越多年輕人加入「養寵大軍」。2021年中國貓主人數量達3225萬人，平均一位「鏟屎官」需要照顧兩隻貓，46.3%養寵人士是90後。寵物貓消費市場規模突破1000億人民幣，相比2020年增長19.9%。

數據顯示，2021年，超過一半「鏟屎官」養寵時間不足3年，其中有19%的寵物主，養寵年齡不足1年。此外，在新養寵人群中，95後占比較多，更多人選擇貓作為自己第一隻寵物。