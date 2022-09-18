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都怪保安？廈門小學100萬捐款飛了 便宜了隔壁中學

中國新聞組／綜合報導
廈門大同小學錯失捐款。(視頻截圖)
廈門大同小學錯失捐款。(視頻截圖)

到手的善款居然飛了？廈門一名業主想捐100萬元人民幣（約14萬美元）給附近的小學，孰料被保安拒之門外，不讓進也不通報，他留下電話和地址讓校方聯絡亦無下文，這名男子乾脆把錢捐給另一中學。事後該小學校長致歉，稱對保安「善意教育」。

上游新聞報導，廈門小區業主謝姓男子近日在業主群裡發了一張「廈門市教育局」紅頭文件格式的「公益捐贈認定書」照片，並附言稱「捐贈100萬做教育公益事業！本想大同小學離我們小區近，昨天特地跑到學校門口給保安講，說明來意要給學校無附加任何條件捐贈100萬，保安不給進也不給學校報告此事，說捐1000萬也跟他沒什麽事，理論會兒我就離開了，離開時還特地留我的電話和捐贈意願紙條，讓保安轉交給校領導！昨天沒有接到學校電話！上午把此筆100萬捐贈給了廈門六中！」

事後根據網傳截圖，謝男接到大同小學校長的致歉短信說：「從網絡上看到了您在業主群中發的信息，方知您近日來過我校，並有捐贈的意向。也特向您致歉，因學校保安人員工作失誤，將字條遺失，且未將信息及時告知我，辜負了您這份愛心。雖錯過，但這份心意彌足珍貴！」

捐贈者發出被大同小學拒絕的過程，並貼出廈門市教育局的捐贈認定書。(取材自上游新聞...
捐贈者發出被大同小學拒絕的過程，並貼出廈門市教育局的捐贈認定書。(取材自上游新聞)

要捐100萬元給大同小學，卻遭保安阻擋，錢乾脆不捐了。事後大同小學校長親自發短信聯繫謝男並致歉，同時表示會對保安進行教育。

謝男在與小學校長的回覆中也表示諒解了保安：「這次事情已過，人無完人，望您原諒保安的處事不當過失，之後如我有意向捐贈再聯繫您！」校長回覆稱：「今天善意地教育了下他，跟捐贈無關，跟待人處事態度和責任心有關。」

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