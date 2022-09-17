我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

長期積怨殺了婆婆 她「隱姓埋名31年」終落網

中國新聞組／上海17日電
女子殺害婆婆後隱姓埋名，異鄉生活31年後落網。（取材自上海警方）
女子殺害婆婆後隱姓埋名，異鄉生活31年後落網。（取材自上海警方）

上海31年前發生一起媳婦殺害婆婆的命案，女子隱姓埋名逃往山東生活，日前終於被逮捕。

上游新聞報導，上海市普陀區曹楊新村某居民小區，1991年1月底發生一起殺人案，王姓女子當年因為家庭瑣事，竟殺害67歲的婆婆殺害，又重傷70歲的公公與繼子，女子犯下殺人案後隨即潛逃。

據報導，當年警方調查，王女從安徽嫁至上海後，幾乎沒有親戚、朋友，受限於當年的工作條件、偵查技術等諸多因素，案件偵查工作一時陷入僵局。

今年7月底，普陀警方獲得重要線報，透過最新的刑事科學技術，發現居住在山東菏澤的女子王明（化名）與案發時王某留在現場的生物物證高度吻合，年齡、身高等特徵也都十分相似。

警方調查後發現，王明1991年從安徽嫁到山東菏澤，時間點恰好與31年前「上海王姓女子」殺人潛逃的時間有所吻合；專案組判定這個「王明」極有可能就是潛逃多年的王某。

普陀警方8月17日於山東菏澤某小區內逮捕「王明」，眼見證據確鑿，「王明」供認自己31年前故意殺害婆婆。她透露，自己婚後與公婆、姊妹等親戚存在家庭矛盾，犯案當天因為瑣事與婆婆發生口角，長期積怨下她一時衝動犯下命案。

「王明」表示，逃亡途中認識了一名男子，在隱瞞了自己的姓名後，便與該名男子至山東老家一起生活至今。她以為自己能以「王明」的身分過完餘生，沒想到還是落入法網

目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌故意殺人罪已被普陀警方依法刑事拘留，案件在進一步偵辦過程中。

法網

上一則

「渣馬」再宣布停辦 維港泳10月23日照游

下一則

「復常」之爭 香港前後任高官梁柏賢、盧寵茂隔空交戰

延伸閱讀

山東大爺製「狗馬車」2黑狗拉著跑 撞路邊BMW 車主傻了

山東大爺製「狗馬車」2黑狗拉著跑 撞路邊BMW 車主傻了
不鏽鋼「遼寧艦」能下水、起飛 山東爸花3年為兒打造

不鏽鋼「遼寧艦」能下水、起飛 山東爸花3年為兒打造
福建廈門新冠疫情升溫 連3天全員核酸篩檢

福建廈門新冠疫情升溫 連3天全員核酸篩檢
廈門新冠疫情升溫 明天起連續3天全員核酸

廈門新冠疫情升溫 明天起連續3天全員核酸

熱門新聞

圖為中秋節前上海市民在採購傳統的鮮肉月餅。中新社

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

2022-09-10 09:19
長沙中國電信大樓起火，目前已經控制住火勢。（取材自微博）

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

2022-09-16 06:38
男童與祖母互相拉扯。（視頻截圖）

傳黑龍江10歲男童勒死奶奶 家人全程攝影還在笑

2022-09-14 00:37
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

2022-09-15 11:58
中秋節連假第2天，台北市士林區10日晚間有場大型烤肉活動，許多民眾準備豐富食材，與家人、好友們開心團聚烤肉。中央社

中秋為何要賞月亮、吃月餅？一文看懂

2022-09-10 11:55
習近平下機時踉蹌。（影片截圖）

習近平訪哈薩克「下機踉蹌」中哈聯合聲明：反對台獨

2022-09-14 22:59

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬