長期積怨殺了婆婆 她「隱姓埋名31年」終落網

女子殺害婆婆後隱姓埋名，異鄉生活31年後落網。（取材自上海警方）

上海31年前發生一起媳婦殺害婆婆的命案，女子隱姓埋名逃往山東生活，日前終於被逮捕。

上游新聞報導，上海市普陀區曹楊新村某居民小區，1991年1月底發生一起殺人案，王姓女子當年因為家庭瑣事，竟殺害67歲的婆婆殺害，又重傷70歲的公公與繼子，女子犯下殺人案後隨即潛逃。

據報導，當年警方調查，王女從安徽嫁至上海後，幾乎沒有親戚、朋友，受限於當年的工作條件、偵查技術等諸多因素，案件偵查工作一時陷入僵局。

今年7月底，普陀警方獲得重要線報，透過最新的刑事科學技術，發現居住在山東菏澤的女子王明（化名）與案發時王某留在現場的生物物證高度吻合，年齡、身高等特徵也都十分相似。

警方調查後發現，王明1991年從安徽嫁到山東菏澤，時間點恰好與31年前「上海王姓女子」殺人潛逃的時間有所吻合；專案組判定這個「王明」極有可能就是潛逃多年的王某。

普陀警方8月17日於山東菏澤某小區內逮捕「王明」，眼見證據確鑿，「王明」供認自己31年前故意殺害婆婆。她透露，自己婚後與公婆、姊妹等親戚存在家庭矛盾，犯案當天因為瑣事與婆婆發生口角，長期積怨下她一時衝動犯下命案。

「王明」表示，逃亡途中認識了一名男子，在隱瞞了自己的姓名後，便與該名男子至山東老家一起生活至今。她以為自己能以「王明」的身分過完餘生，沒想到還是落入法網 。

目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌故意殺人罪已被普陀警方依法刑事拘留，案件在進一步偵辦過程中。