上海女網戀1人扮3角 「裝死」騙61歲漢42萬
網戀詐騙層出不窮，上海一名29歲女子透過不斷聲稱自己「病重」，從網戀對象手上騙得42萬元（人民幣．下同，約5.9萬美元），甚至開設分身帳號，冒充護士、司法人員向男子行騙。
香港01引述「上觀新聞」報導，61歲胡姓男子從事保安工作，早年離異，獨自住在公司宿舍，去年10透過交友軟體認識一名29歲黃姓女子，黃女自稱生活拮据，還需要「侍奉生病母親」，胡男被女子的孝心打動，因此時常借錢給黃女。
黃女曾以母親病重為由，向胡男借1萬元，胡男提出見面要求，但女方藉口編造不便見面的藉口說服了胡男，而胡男又轉帳給黃女1萬元。截至今年4月，胡男共向黃女轉帳40萬餘元。
沒想到黃女突然人間蒸發，幾天後一名自稱安徽某醫院「護士」的女子加了胡男的微信，表示黃女在家鄉因為嚴重交通事故傷重不治，胡男對此深信不疑。
4月時，他又收到自稱「安徽某法院工作人員」的女子申請加微信好友，對方表示黃女名下銀行戶口有數萬元存款，及胡某的轉款記錄，可以把錢退給他。但因為黃女「已經去世」，戶口被凍結，如果胡男想得到這筆錢，就必須先往她的銀行戶口轉帳以解凍戶口。
胡男分兩次向黃女的銀行卡轉入1.9萬元；但對方表示數額不夠，還需要再轉4萬才能解凍。這時胡男才驚覺可能是電訊詐騙。
據報導，警方調查發現，黃女一人扮演了「前女友」、「護士」、「法院工作人員」3個角色，對胡男行騙。已婚的黃女表示，自己因為網絡賭博欠下巨額債務，無力償還，又不敢告訴丈夫，在社交平台搭識胡男後，發現他憨厚、出手大方，因此利用胡男對她好感進行詐騙。
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