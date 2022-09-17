河南村鎮銀行墊付完成？老夫妻80萬領不回 拾荒度日
今年4月河南四家村鎮銀行爆雷，至今已過半年，官方稱墊付工作已基本完成，然而仍有須多儲戶尚未拿到錢。近日一對年近70歲的老夫妻哭訴，銀行中80萬(人民幣，下同，約11.4萬美元)的存款取不出，有心臟病的老婦因付不出醫藥費無法住院，兩人只能靠拾荒度日，影片在網路上廣傳。
香港01報導，影片中老夫妻表示，他們在河南禹州銀行存入80萬，「半年了，一分錢都取不出。」、「別人的錢都給了，為什麼我們的不給。」老翁所稱的禹州新民生村鎮銀行就是四家爆雷銀行之一。
影片中可看到屋裡堆滿許多雜物，老翁表示，現在他們只能靠撿瓶子、盒子過活，「能撿、能賣錢的都撿回來了。」然而老婦日前因為心臟病住院，住院費一天好幾百元，兩人根本無法負擔只得回家，老婦在影片中哭泣喊著「要怎麼活啊？」老翁則表示，「希望國家幫我們把錢要回來，是不是一個法治的國家？ 為什麼不給錢」。
雖然河南官方表示，7月15日開始首批墊付，從5萬儲戶到50萬儲戶分批墊付，至8月30日官方稱墊付工作已基本完成，超過50萬的儲戶先已50萬計，未墊付部分權益保留。但有許多在村鎮銀行存款超過50萬的大額儲戶稱，至今未取得墊付金。
有網民指出，不少像影片中老夫妻這樣存款高於50萬的儲戶仍未得到墊付，許多人更收到消息是因「涉嫌非法集資」無法取錢。
網民留言稱，大額儲戶不只一分錢取不出，還被說成涉嫌非法集資，需要等案件審結追贓挽損。網民批評，「公告說銀行嚴重違法犯罪，但銀行卻可以正常營業，儲戶存款卻被說成非法集資。」這些儲戶想起訴銀行卻被河南以管轄權及先刑事後民事的藉口不予立案，儲戶求助無門。
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