我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

河南村鎮銀行墊付完成？老夫妻80萬領不回 拾荒度日

中國新聞組／北京17日電
河南一對老夫妻表示，村鎮銀行爆雷半年，至今仍一分錢取不出。（視頻截圖）
河南一對老夫妻表示，村鎮銀行爆雷半年，至今仍一分錢取不出。（視頻截圖）

今年4月河南四家村鎮銀行爆雷，至今已過半年，官方稱墊付工作已基本完成，然而仍有須多儲戶尚未拿到錢。近日一對年近70歲的老夫妻哭訴，銀行中80萬(人民幣，下同，約11.4萬美元)的存款取不出，有心臟病的老婦因付不出醫藥費無法住院，兩人只能靠拾荒度日，影片在網路上廣傳。

香港01報導，影片中老夫妻表示，他們在河南禹州銀行存入80萬，「半年了，一分錢都取不出。」、「別人的錢都給了，為什麼我們的不給。」老翁所稱的禹州新民生村鎮銀行就是四家爆雷銀行之一。

影片中可看到屋裡堆滿許多雜物，老翁表示，現在他們只能靠撿瓶子、盒子過活，「能撿、能賣錢的都撿回來了。」然而老婦日前因為心臟病住院，住院費一天好幾百元，兩人根本無法負擔只得回家，老婦在影片中哭泣喊著「要怎麼活啊？」老翁則表示，「希望國家幫我們把錢要回來，是不是一個法治的國家？ 為什麼不給錢」。

雖然河南官方表示，7月15日開始首批墊付，從5萬儲戶到50萬儲戶分批墊付，至8月30日官方稱墊付工作已基本完成，超過50萬的儲戶先已50萬計，未墊付部分權益保留。但有許多在村鎮銀行存款超過50萬的大額儲戶稱，至今未取得墊付金。

有網民指出，不少像影片中老夫妻這樣存款高於50萬的儲戶仍未得到墊付，許多人更收到消息是因「涉嫌非法集資」無法取錢。

網民留言稱，大額儲戶不只一分錢取不出，還被說成涉嫌非法集資，需要等案件審結追贓挽損。網民批評，「公告說銀行嚴重違法犯罪，但銀行卻可以正常營業，儲戶存款卻被說成非法集資。」這些儲戶想起訴銀行卻被河南以管轄權及先刑事後民事的藉口不予立案，儲戶求助無門。

老夫妻原本將所有積蓄80萬存入銀行，卻取不出只能拾荒度日，影片中可以看到地上有許...
老夫妻原本將所有積蓄80萬存入銀行，卻取不出只能拾荒度日，影片中可以看到地上有許多空瓶罐。（視頻截圖）

河南 心臟病 香港

上一則

長沙電信大樓大火 親歷者：火太凶 10分鐘燒到高層

下一則

團購買房熱 中國各地出清庫存屋

延伸閱讀

河南師獲贈鮮花被令退等額費用 網：管太寬

河南師獲贈鮮花被令退等額費用 網：管太寬
河南球迷辱掛裁判遺像 中超譴責、球隊道歉

河南球迷辱掛裁判遺像 中超譴責、球隊道歉
村鎮銀行案 河南警方：已逮捕234人

村鎮銀行案 河南警方：已逮捕234人
河南汝州怪魚落網 網問：能不能吃 專家：有劇毒

河南汝州怪魚落網 網問：能不能吃 專家：有劇毒

熱門新聞

圖為中秋節前上海市民在採購傳統的鮮肉月餅。中新社

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

2022-09-10 09:19
長沙中國電信大樓起火，目前已經控制住火勢。（取材自微博）

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

2022-09-16 06:38
男童與祖母互相拉扯。（視頻截圖）

傳黑龍江10歲男童勒死奶奶 家人全程攝影還在笑

2022-09-14 00:37
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

2022-09-15 11:58
中秋節連假第2天，台北市士林區10日晚間有場大型烤肉活動，許多民眾準備豐富食材，與家人、好友們開心團聚烤肉。中央社

中秋為何要賞月亮、吃月餅？一文看懂

2022-09-10 11:55
習近平下機時踉蹌。（影片截圖）

習近平訪哈薩克「下機踉蹌」中哈聯合聲明：反對台獨

2022-09-14 22:59

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬