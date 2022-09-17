河南村鎮銀行墊付完成？老夫妻80萬領不回 拾荒度日

河南一對老夫妻表示，村鎮銀行爆雷半年，至今仍一分錢取不出。（視頻截圖）

今年4月河南 四家村鎮銀行爆雷，至今已過半年，官方稱墊付工作已基本完成，然而仍有須多儲戶尚未拿到錢。近日一對年近70歲的老夫妻哭訴，銀行中80萬(人民幣，下同，約11.4萬美元)的存款取不出，有心臟病 的老婦因付不出醫藥費無法住院，兩人只能靠拾荒度日，影片在網路上廣傳。

香港 01報導，影片中老夫妻表示，他們在河南禹州銀行存入80萬，「半年了，一分錢都取不出。」、「別人的錢都給了，為什麼我們的不給。」老翁所稱的禹州新民生村鎮銀行就是四家爆雷銀行之一。

影片中可看到屋裡堆滿許多雜物，老翁表示，現在他們只能靠撿瓶子、盒子過活，「能撿、能賣錢的都撿回來了。」然而老婦日前因為心臟病住院，住院費一天好幾百元，兩人根本無法負擔只得回家，老婦在影片中哭泣喊著「要怎麼活啊？」老翁則表示，「希望國家幫我們把錢要回來，是不是一個法治的國家？ 為什麼不給錢」。

雖然河南官方表示，7月15日開始首批墊付，從5萬儲戶到50萬儲戶分批墊付，至8月30日官方稱墊付工作已基本完成，超過50萬的儲戶先已50萬計，未墊付部分權益保留。但有許多在村鎮銀行存款超過50萬的大額儲戶稱，至今未取得墊付金。

有網民指出，不少像影片中老夫妻這樣存款高於50萬的儲戶仍未得到墊付，許多人更收到消息是因「涉嫌非法集資」無法取錢。