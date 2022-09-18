酸奶益生菌採自百歲人瑞腸道 網反胃：想到濟公身上搓下那一坨

一款酸奶成分，廠商號稱「從百歲老人腸道採集益生菌」，引發外界好奇。（視頻截圖）

酸奶含有豐富的益生菌，一款酸奶近日受到網友熱議，原因是該品牌宣稱產品內的益生菌來源「採集自百歲人瑞腸道」，少網友吐槽「其實你不用告訴我這麼多」；對此，酸奶所屬公司表示，宣傳用語過於直白，將對包裝宣傳語進行優化和改進。

綜合媒體報導，近日有網友發布影片，顯示一款生產自「廣西巴馬」的益生菌酸奶，強調「從巴馬（巴馬瑤族自治縣）百歲老人腸道採集篩選」。

報導說，巴馬瑤族自治縣號稱「中國長壽之鄉」，同時也是「全球5大長壽鄉村之一」，當地還傳言「90年代日本 專家到巴馬，從百歲老人的腸胃液裡提取了乳酸桿菌，回國後進行培養用於乳酸奶」。因此生產公司特意將「酸奶」、「腸胃」、「益生菌」聯繫起來，恐有暗示消費者喝這款酸奶有特別功效的意思。但不少網友得知酸奶益生菌來源後紛紛感到反胃，留言表示「突然就不想喝酸奶了」、「其實你不用告訴我這麼多」。

對於此爭議，推出該款酸奶的皇氏集團相關工作人員表示，酸奶內添加的益生菌氏公司自主研發的一種益生菌，也獲得相關專利，對於宣傳詞令造成消費者不適，他們感到抱歉，公司也正在考慮對宣傳、包裝進行修改。

有網友表示：「叫太上老菌嗎？看到這種配料表，就沒食慾了」、「怎麼取的呢？做腸鏡？這每售出一瓶酸奶是不是應該給百歲老人提成啊」、「屎味酸奶，讓我想到濟公活佛身上搓下來那一坨」。