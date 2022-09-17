滬警上餐廳吃野味喝茅台 稱辦案不付5千多元費用

葛某某向法院提出訴訟請求：判令夏某支付餐費人民幣5688元。因夏某至他開設的餐廳預訂包房，與其他三人在包房消費了一瓶飛天茅台酒在內的野味大餐，共計5688元。此為示意圖。（新華社）

上海一家餐廳告民警5年前吃「吃野味喝茅台不付錢」，近日被上海寶山區法院駁回；而警方也稱該民警去餐廳是偵查行為。

大皖新聞報導，一份上海市寶山區法院發出的民事裁定書在網上流傳，網傳信息顯示，原告葛某是一家餐廳老闆，其狀告上海市公安 局楊浦分局長白新村派出所民警夏某吃飯未付餐費，要求支付餐費5688元。

一份上海市寶山區法院發出的民事裁定書在網上流傳，網傳信息顯示，原告葛某某系一家餐廳老闆，其狀告上海市公安局楊浦分局長白新村派出所民警夏某吃飯未付餐費，要求支付餐費5688元。（取材自大皖新聞）

報導說，夏某表示原告所述不實，自己去餐廳是偵查行為。法院至長白新村派出所調查時，也表示被告夏某是該所民警，當日至原告處就餐是刑事偵查行為。法院經審查認為，本案不屬於民事訴訟的受理範圍，遂裁定駁回原告葛某的起訴。

一份上海市寶山區法院發出的民事裁定書在網上流傳，網傳信息顯示，原告葛某某系一家餐廳老闆，其狀告上海市公安局楊浦分局長白新村派出所民警夏某吃飯未付餐費，要求支付餐費5688元。（取材自大皖新聞）

網傳的民事裁定書上看到，該案案由為餐飲服務合同糾紛，裁定時間為2022年8月份，原告葛某是江蘇人，其向法院提出訴訟請求：判令被告夏某支付餐費人民幣(以下幣同）5688元。事實和理由是：2017年5月26日，被告夏某至原告葛某開設的位於上海市閔行區的一家餐廳預訂包房，並留下個人手機 號，謊稱自己姓吳，要請領導吃飯，第二天，來了四人在包房消費了一瓶飛天茅台酒在內的野味大餐，共計5688元。但被告夏某僅支付了讓原告購買香菸的300元，餐費至今未付，故原告葛某訴至法院，要求判如所請。

報導指出，長白新村派出所值班人員表示，這兩年，葛某已就此事投訴了多次，楊浦分局也作出了明確答復。上海市寶山區法院表示，「葛某還在上訴當中」。

據報導，鄰近店家稱該店已經關門，如今改成一家烤肉店。烤肉店店員表示開設兩年，老闆不姓葛。