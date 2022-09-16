老闆靜觀其「便」廁所裝監控 員工滑手機被開除

中航鋰電（廈門）科技有限公司被曝在廁所隔間裝監控。（取材自三言財經）

近日廈門傳出有公司在廁所安裝監視器，監控員工的一舉一動，有員工就因為在廁所內滑手機 或抽菸慘遭開除，消息一出網友們幾乎群起撻伐，認為此舉根本是侵犯隱私 。

來源：YouTube

綜合媒體報導，最近在網路上流傳一段影片，地點是在中航鋰電（廈門）科技有限公司的廁所。據了解，該公司有3名男員工，分別在6日和7日上大號期間，邊滑手機邊抽菸，結果全被上面的監視器拍下，一旁還附上公司文字說明，其中2人因抽菸被依違反規定開除，另1人則是被記大過、當月績效清零。

只是這樣的做法，已經嚴重侵害員工隱私權，而且畫面一出，網友紛紛炸鍋，直言「這根本可以報警了吧」，甚至還有人不客氣地說，原來公司主管和領導階層有這種癖好，實在有夠變態的；更有人怒嗆這根本是把人當成動物對待，完全沒有人性和尊重。還有人說，「這樣的公司太可怕了」、「法律常識都沒有，在廁所安監控」、「這是只監控男廁」、「老闆這是想靜觀其『便』，願聞其「翔」（糞便）」、「奇葩公司，誰這麼天才想出這麼個餿主意」。

報導指出，專家稱如需監測員工是否吸菸，可用菸感器，並不需要安裝監控攝像頭，該公司的回應站不住腳；一名律師也認為，公司在廁所非公共區域安裝攝像頭，嚴重侵犯了員工的隱私權。員工可以要求公司拆除監控設備，還可以向勞動監察部門舉報和投訴。